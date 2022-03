Verloren slag Ajax niet fataal: Nederland dankt Bosz en neemt riante positie in

Donderdag, 17 maart 2022 om 23:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:46

Na het optrekken van de rook in de Europa League en Conference League blijft Nederland in poleposition voor het zo gewenste tweede groepsfaseticket in de Champions League. De ongekend belangrijke coëfficiëntenslag tussen Ajax en Benfica (0-1) ging verloren, waardoor een megaklapper uitblijft, maar met drie zeges en een gelijkspel op donderdag halen de Eredivisie-clubs deze week nog altijd meer punten (1,2) binnen dan de Portugese concurrentie (1,0). Nederland bouwt zijn inmiddels riante voorsprong - die tot volgend jaar mei moet worden vastgehouden - uit naar bijna 1,4 punt.

In de Johan Cruijff ArenA haalde Benfica twee clubpunten op voor de winst in de wedstrijd plus een bonuspunt voor het bereiken van de laatste acht in de Champions League: drie clubpunten gedeeld door zes Portugese deelnemers leveren het land 0,5 punt op. Het waren uiterst dure coëfficiëntenpunten die Ajax aan de directe concurrent moest laten, en de Amsterdammers zijn na de uitschakeling uiteraard ook niet meer in staat om dit seizoen nog punten te halen.

De coëfficiëntenranglijst per 17-03-2022

LAND HUIDIGE SCORE SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 58,914 (+1,167) 47,414 (+1,167) 2/6 6. Portugal 52,882 (+1,000) 43,216 (+1,000) 2/6 7. Nederland 47,500 (+1,200) 44,600 (+1,200) 2/5 8. Oostenrijk 38,850 (+0,400) 29,100 (+0,400) 0/5 9. Schotland 35,500 (+0,200) 31,500 (+0,200) 1/5 10. Rusland 34,482 (+0) 21,882 (+0) 0/5

Zo waren alle ogen donderdag gericht op de Conference League, waar Nederland nog vier troeven in handen had. PSV en Feyenoord slaagden erin om hun wedstrijd (in reguliere speeltijd) in ieder geval te winnen (driemaal twee clubpunten), terwijl AZ en Vitesse een zege op het allerlaatste moment uit handen gaven tegen Bodö/Glimt (2-2) en AS Roma (1-1): voor allebei een extra clubpunt: in totaal zeven clubpunten gedeeld door vijf deelnemers levert Nederland deze week 1,2 punt op. Nog altijd een goede score, maar Nederland verloor met AZ en Vitesse wel weer twee Europese deelnemers: alleen PSV en Feyenoord blijven over.

Ondertussen verscheen Portugal donderdag zelf met twee clubs aan de aftrap: SC Braga gaf een zege weg tegen AS Monaco (1-1), maar had daar ruim voldoende aan om door te stoten in de Europa League: 1 clubpunt voor het gelijkspel plus 1 bonusclubpunt voor de volgende ronde. FC Porto kwam op bezoek bij het Olympique Lyon van Peter Bosz niet verder dan 1-1 (1 clubpunt) en is nu uitgeschakeld. De donderdag levert Portugal dus 3 clubpunten op, hetgeen 0,5 landenpunt maakt. Inclusief de score van Benfica komen de Zuid-Europeanen op 1,0 punt deze speelronde, en blijven ze eveneens met twee Europese deelnemers in de race.

Behaalde punten deze speelronde voor het land

LAND SCORE SCORE PER CLUB Frankrijk +1,167 PSG | Marseille +0,333 | Lille | Lyon +0,333 | Rennes +0,333 | Monaco +0,167 Portugal +1,000 Benfica +0,5 | Sporting Portugal | FC Porto +0,167 | SC Braga +0,333 Nederland +1,200 Ajax +0 | PSV +0,400 | Vitesse +0,400 | AZ +0,200 | Feyenoord +0,400 Oostenrijk +0,400 LASK +0,400 Schotland +0,200 Rangers +0,200

Uitleg over de coëfficiëntenranglijst

Nederland krijgt al sinds 2003 slechts één gegarandeerd groepsfaseticket voor de Champions League (plus één voorrondeticket), maar is door uitzonderlijke prestaties de afgelopen jaren plots dicht bij een extra ticket voor de runner-up in de Eredivisie. Het zou geweldig nieuws zijn voor het Nederlandse voetbal, dat in dat geval een verzekerde extra premie beschrijft van 30 miljoen euro (bij benadering de minimale startpremie voor de Champions League). Bovendien krijgt de Eredivisie in dat geval een extra zesde Europese ticket (nu zijn dat er dus vijf), en geeft het Europa League-ticket voor de bekerwinnaar dan rechtstreeks toegang tot de groepsfase (nu is het een play-offticket).

Om dat uit te laten komen moet een plek in de top 6 op de coëfficiëntenranglijst worden behaald. Op basis van die ranglijst, waarvoor de clubs in Europa punten verdienen, verdeelt de UEFA jaarlijks de Europese tickets voor het nieuwe seizoen. Portugal leek lange tijd onbedreigd verzekerd van de zesde positie, maar nummer zeven Nederland is bezig aan een gigantische opmars. Nederland richt zich nu op de eindstreep aan het eind van het seizoen 2022/23, dus pas over een jaar kunnen de tickets voor het seizoen 2024/25 definitief binnengehaald worden. Voor het huidige seizoen is de achterstand namelijk te groot om Portugal in te kunnen halen, maar op de opgeschoonde ranglijst die per 1 juli 2022 geldt heeft Nederland nu een voorsprong van bijna 1,6 op Portugal.

