Kenneth Perez: ‘Dit is dus wat je krijgt: iemand die zelden of nooit zal scoren’

Donderdag, 17 maart 2022 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Dat AZ donderdagavond in de Conference League tekort kwam tegen Bodö/Glimt (2-2 na verlenging) wijt Kenneth Perez vooral aan de smalle spelersselectie. De analist van ESPN zag onder meer Zakaria Aboukhlal zeer teleurstellend invallen. "Dit is wat je dus krijgt. Aboukhlal komt erin, die zelden of nooit zal scoren", aldus Perez.

Aboukhlal staat na 78 officiële optredens op 10 goals en is dus inderdaad niet erg trefzeker. "Aan de buitenkant is het nog wel grappig om te zien, maar in de spits...", vervolgt Perez. "Dat is een hele andere positie." De Marokkaans international kwam in de 75ste minuut het veld in voor Vangelis Pavlidis, een wissel die Perez niet had gedaan. "Wij weten natuurlijk niet alles, dus misschien was het noodgedwongen, maar het zegt wel veel over de breedte van de selectie van AZ", houdt de Deen een slag om de arm.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

AZ moest na de gelijkmaker van de Noren in verlenging vol op jacht naar een derde treffer, maar kon geen vuist maken. "Ze kregen wel heel weinig body, met Aboukhlal, Kamal Sowah, Hakon Evjen", stelt Perez. "Het is een heel groot jeugdvoetbalgehalte... Het is de laatste fase van een spannende, Europese wedstrijd, dan is dat wel mager. Voor je gevoel komen er drie A1-spelers in: speels, en ze weten niet helemaal waar het om gaat. Op dat moment gaat het er niet om wie het beste team is, maar om dat spelers begrijpen wat er op het laatst gevraagd wordt. Dit zijn spelers die je allemaal nog moet uitproberen."

Pascal Jansen besloot tien minuten voor tijd ook Dani de Wit te wisselen. "Maar die blijft lopen, dat is een Duracell", verbaast Perez zich. Marciano Vink voegt daaraan toe: "Ze hebben de eerste helft heel veel druk op de bal gegeven. Daar waren Jordy Clasie en Dani de Wit heel belangrijk in, maar in de tweede helft vingen ze Bodö eigenlijk gewoon op eigen helft op. Dus in mijn perceptie konden ze allebei nog door, en helemaal - zoals Kenneth terecht zegt - in die hele belangrijke fase."