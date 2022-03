Sangaré krijgt bevestiging bij PSV na periode vol veelbesproken missers

Woensdag, 16 maart 2022 om 09:05 • Rian Rosendaal

Ibrahim Sangaré hoopt dat zijn vormdip tot het verleden behoort. De middenvelder van PSV maakte in de eerste maanden van dit seizoen doorgaans een sterke en solide indruk, maar na de Afrika Cup liet hij geregeld steken vallen. Sangaré werd vorige week na zijn grote fout tegen FC Kopenhagen (4-4), waarna de bezoekers scoorden, hard aangepakt door analisten Kenneth Perez en Kees Kwakman. De PSV-controleur blijft desondanks strijdbaar en hij heeft vertrouwen in een goede afloop van de tweede ontmoeting met de Deense topclub.

"Het was na mijn terugkeer even wennen om in het ritme van twee keer per week pieken te komen", erkent Sangaré woensdag in een vraaggesprek met het Eindhovens Dagblad. "Dan komt er soms vermoeidheid bij, maar zondag (0-1 overwinning op FC Utrecht, red.) heb ik weer de bevestiging gehad van mezelf en van de ploeg. Die wedstrijd was voor ons gevoel enorm belangrijk, nadat we vorige week al de situatie konden rechtzetten. Fysiek is er bij mij nu geen enkel probleem, ik ben helemaal fit", benadrukt de strijdlustige PSV-middenvelder.

Wat nu telt is het weerzien met Kopenhagen. Sangaré ging vorige week in de slotfase enorm in de fout, waardoor de bezoekers op 3-4 kwamen. Eran Zahavi redde PSV uiteindelijk met de late gelijkmaker. "We zitten gelukkig nog helemaal in de race en hebben duidelijk gezien wat er misging. Voor rust gaven ze goed druk en daar hadden we geen goed antwoord op. Daarnaast is dit een ploeg die fouten meedogenloos afstraft, iets wat in deze fase van een Europees toernooi logisch is." Sangaré vertrouwt desondanks op zijn productieve ploeggenoten. "Daarom denk ik dat wij deze week de volgende ronde kunnen halen."

Dat Sangaré na de winterstop nogal wisselvallig is, was Kees Kwakman ook opgevallen. "Sangaré, ik weet niet wat daarmee gebeurd is na de Afrika Cup", zei de analist na het doelpuntenfestival tegen Kopenhagen bij ESPN. Perez oordeelde dat de middenvelder 'te veel hooi op zijn vork neemt'. "Hij is goed in een paar dingen, maar dat zijn niet de dingen die hij nu aan het doen is. Hij denkt nu ook comfortabel aan de bal te zijn en het spel te kunnen maken, maar je kunt beter gewoon blijven bij wat je echt goed kan."

Pierre van Hooijdonk denkt dat PSV niet over spelers beschikt die Sangaré tot de orde willen roepen. “Wie zou dat tegen Sangaré zeggen?”, reageerde hij op het betoog van Perez. “In het hedendaagse voetbal zegt eigenlijk alleen de trainersstaf iets tegen de spelers”, antwoordde Perez daarop. “Onderling worden amper dingen gezegd als: geef de bal gewoon aan iemand die wel kan voetballen. Dat komt allemaal van de trainersstaf. Ik zie veel wedstrijden, soms ook in stadions, en ik zie spelers bijna nooit boos op elkaar worden of elkaar coachen.”