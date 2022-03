ESPN blijft vertwijfeld achter na blunder: ‘Wat is er met hem gebeurd?’

Vrijdag, 11 maart 2022 om 00:36 • Dominic Mostert

De analisten van ESPN merken een groot verval bij Ibrahim Sangaré. De middenvelder van PSV was in de eerste seizoenshelft een van de grote uitblinkers in de Eredivisie, maar daarna kwam de klad erin. Inmiddels is hij geen schim meer van de speler van een halfjaar geleden, luidt de conclusie na het 4-4 gelijkspel tegen FC Kopenhagen. Met een slordige breedtepass leidde Sangaré de 3-4 van de Denen in.

Sangaré probeerde Jordan Teze te bereiken in de achterhoede. De pass werd onderschept door Pep Biel, die vervolgens Armando Obispo uitkapte en Kopenhagen weer op voorsprong schoot. Het moment wordt na de wedstrijd uitgemeten door de analisten. "Sangaré, ik weet niet wat daarmee gebeurd is na de Afrika Cup", zegt Kees Kwakman, die ook opmerkt dat de Ivoriaan uitstekend speelde in de eerste seizoenshelft. "Je zag dat hij stappen maakte en zich verbeterde in de mindere aspecten van zijn spel. Het fysieke en het vermogen om een bal af te pakken had hij natuurlijk al."

Sangaré schutterde anderhalve week geleden al tegen Go Ahead Eagles in de beker (1-2 zege). Hij verloor de bal knullig op het middenveld en Joël Drommel ging vervolgens in de fout door de hoge voorzet van Ragnar Oratmangoen niet uit de lucht te plukken; Iñigo Córdoba profiteerde met een kopbal en zette Go Ahead op voorsprong. "Tegen Sparta Rotterdam deed hij het, tegen sc Heerenveen was hij slordig, tegen Heracles Almelo afgelopen weekend ook weer.", somt Kwakman op. "Hij is echt niet goed teruggekomen. Ik weet niet of het zelfoverschatting is of gewoon een slechte fase, maar hij ziet er de laatste weken niet goed uit."

Kenneth Perez concludeert dat Sangaré ‘te veel hooi op zijn vork’ neemt. “Hij is goed in een paar dingen, maar dat zijn niet de dingen die hij nu aan het doen is. Hij denkt nu ook comfortabel aan de bal te zijn en het spel te kunnen maken, maar je kunt beter gewoon blijven bij wat je echt goed kan." Pierre van Hooijdonk vreest dat PSV niet over spelers beschikt die Sangaré tot de orde willen roepen. “Wie zou dat tegen Sangaré zeggen?”, reageert hij op het betoog van Perez. “In het hedendaagse voetbal zegt eigenlijk alleen de trainersstaf iets tegen de spelers”, antwoordt Perez daarop. “Onderling worden amper dingen gezegd als: geef de bal gewoon aan iemand die wel kan voetballen. Dat komt allemaal van de trainersstaf. Ik zie veel wedstrijden, soms ook in stadions, en ik zie spelers bijna nooit boos op elkaar worden of elkaar coachen.”

Volgens Kwakman ligt er een taak voor aanvoerder Cody Gakpo. "Ga maar na wie het bij PSV tegen hem zou moeten zeggen. Götze is volgens mij heel rustig en introvert. Het zou bij Gakpo vandaan moeten komen." Perez denkt dat het gebrek aan een hiërarchie in spelersgroepen negatieve consequenties kan hebben. "Je hebt tegenwoordig een heel vlakke hiërarchie. Ze plaatsen hartjes en duimpjes op Instagram, iedereen is heel blij met elkaar. Dan is het misschien moeilijker, ook omdat je ongeveer dezelfde leeftijd hebt, om elkaar de waarheid te vertellen."