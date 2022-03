Neymar furieus: ‘Incompetente journalisten die zichzelf willen promoten’

Donderdag, 10 maart 2022 om 16:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:07

Neymar ontkent dat hij het na afloop van de uitschakeling van Paris Saint-Germain in de Champions League in de kleedkamer aan de stok heeft gekregen met Gianluigi Donnarumma. Onder meer Marca meldde dat Neymar de doelman aanpakte vanwege zijn fout bij de gelijkmaker van Real Madrid en de twee uiteindelijk uit elkaar gehaald moesten worden. Neymar spreekt op zijn Instagram echter over ‘een leugen’.

Neymar toont op zijn Instagram Stories een screenshot van een Whatsapp-gesprek met Donnarumma waarmee hij geruchten over een eventueel handgemeen met de Italiaanse doelman de kop indrukt. Donnarumma bood Neymar zijn excuses aan voor zijn fout bij de gelijkmaker van Real Madrid en zei vervolgens dat het het door Marca gemelde nieuws onacceptabel is.

De Story van Neymar.

“Mijn vriend! Rustig maar, dat kan gebeuren in voetbal”, zo luidde het antwoord van Neymar. “Wij zijn een team en wij staan achter je. Je bent nog erg jong en je gaat nog veel winnen. Houd je hoofd omhoog en ga door.” De aanvaller van PSG richt zich vervolgens in een post tot zijn volgers. “Ik haat het om hier over het nieuws te praten, maar dit is een leugen”, schrijft Neymar. “Er werd niet gevochten in de kleedkamer. Incompetente journalisten die zichzelf willen promoten, proberen het de volgende keer beter.”

Donnarumma nam woensdagavond in de return van de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid te veel tijd in zijn eigen strafschopgebied en werd onder druk gezet door Benzema, waarna hij de bal inleverde bij Vinícíus Júnior. De Braziliaan leverde het leer weer af bij Benzema, die de stand gelijktrok. Na de gelijkmaker liep Real Madrid door de tweede en derde treffer van de avond van Benzema uit naar een 3-1 overwinning, wat voldoende was om de 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd weg te poetsen.