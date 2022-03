FC Utrecht deelt slecht nieuws: seizoen van Veerman mogelijk al ten einde

FC Utrecht moet het voorlopig stellen zonder Henk Veerman. De Domstedelingen maken via de officiële kanalen bekend dat de spits een enkelblessure heeft overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die afgelopen zaterdag in een 1-1 gelijkspel eindigde. Het herstel van Veerman gaat maanden in beslag nemen, waardoor het nog onzeker is of hij dit seizoen nog in actie kan komen.

Veerman moest zich in Deventer in de rust laten vervangen door Anastasios Douvikas. “In de slottellen van de eerste helft ging ik een luchtduel aan met Go Ahead Eagles-keeper Andries Noppert”, vertelt Veerman op de website van FC Utrecht. “Bij het neerkomen bezeerde ik me. Ik voelde direct een hevige pijn, maar kon de aard en ernst van mijn kwetsuur nog niet inschatten. De voorbije dagen is uit onderzoek gebleken dat ik een enkelblessure heb die me de komende maanden langs de kant houdt.”

“Ik baal ontzettend van deze situatie, maar heb de knop inmiddels omgezet: ik ga er alles aan doen zo snel mogelijk, en hopelijk dit seizoen nog, weer inzetbaar te zijn”, benadrukt Veerman. Hij werd door FC Utrecht in januari overgenomen van sc Heerenveen en ondertekende in De Galgenwaard een contract tot medio 2024. In zijn eerste vijf wedstrijden was hij goed voor een doelpunt.

De spits is de tweede winterse aanwinst van FC Utrecht die met een zware blessure te maken krijgt. Naoki Maeda liep in zijn eerste wedstrijd een gebroken enkel op en heeft daarmee ook zijn laatste minuten voor de Domstedelingen gespeeld, daar hij tot het einde van het seizoen werd gehuurd van Nagoya Grampus.