Ten Hag: ‘Waarom Tadic geen Oekraïense band droeg? Je geeft het antwoord al’

Zondag, 6 maart 2022 om 21:25 • Dominic Mostert

Alle aanvoerders in de Eredivisie droegen in de 25ste speelronde een aanvoerdersband in de kleuren van de Oekraïense vlag, behalve Dusan Tadic. De captain van Ajax droeg zondag tegen RKC Waalwijk (3-2) de gebruikelijke band om zijn arm. Na afloop wordt Erik ten Hag door Voetbalzone gevraagd naar de reden voor Tadic om de 'Oekraïense' band niet te dragen, nadat hij dat midweeks in de bekerwedstrijd tegen AZ (0-2 zege) wel deed.

"Je geeft het antwoord al. Tegen AZ heeft hij hem gedragen", was het enige wat Ten Hag over de kwestie kwijt wilde. De trainer weidde wel uit over het winnende doelpunt van Tadic. De spits scoorde in de laatste minuut van de officiële speeltijd uit een strafschop. Sébastien Haller zei na afloop er niet op te rekenen dat hij Tadic ooit zal aflossen als penaltynemer en daar kan Ten Hag wel om lachen.

"Haller nam bij FC Utrecht altijd mijn strafschoppen. Hij heeft in zijn hele carrière maar één penalty gemist (van de 27, red.)", weet de trainer van Ajax. "Hij is trefzeker en eigenlijk een garantie bij penalty's. Maar dat is Dusan ook: op belangrijke momenten benut hij ze altijd, behalve vorig jaar tegen AS Roma. Vandaag was de druk hoog en was het moment daar, maar schoot hij de bal er toch feilloos in."

