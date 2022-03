Kraay junior richt zich met boodschap tot vader van Ryan Gravenberch

Zondag, 6 maart 2022 om 10:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:52

Ryan Gravenberch ontbreekt in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de aankomende oefeninterlands tegen Denemarken en Duitsland, zo werd vrijdag duidelijk. De Ajax-middenvelder sluit binnenkort weer aan bij Jong Oranje. Louis van Gaal heeft voorlopig wel plaats voor Jordy Clasie in zijn selectie en Hans Kraay junior snapt wel waarom de bondscoach tot deze beslissing is gekomen.

Presentator Milan van Dongen van Goedemorgen Eredivisie bij ESPN vraagt aan Kraay junior of hij het snapt dat Gravenberch zich niet hoeft te melden bij Van Gaal. "Ja, best wel", luidt het antwoord van de analist annex verslaggever. "En als ik vanmiddag de kans krijg om hem (Gravenberch, red.) te interviewen, dan zal ik dat best aan hem vragen. Ik heb de indruk dat hij het zelf ook wel snapt. Hij zit in een heel andere leeftijdscategorie dan Clasie, maar het is een heel reële jongen die eventjes een tijdje eruit geweest is. Die Steven Berghuis heel goed op zijn plek heeft zien spelen en die nu weer aan het terugkomen is."

"Tegen AZ (0-2 overwinning in de beker, red.) was hij bij tijd en wijle weer de Gravenberch met grote passen langs mensen heenlopen alsof hij in de A1 zit. Alsof hij tegen jongetjes van twaalf, dertien jaar oud speelt. Dat is een beetje zijn kracht", analyseert Kraay junior de fysiek sterke middenvelder van Ajax. "En volgens mij is hij heel reëel." Tafelgenoot Arnold Bruggink vraagt zich af of Van Gaal Gravenberch bewust laat terugkeren bij Jong Oranje, om hem zo wakker te schudden en een signaal af te geven.

"Jij hebt toch geen seconde de twijfel dat hij zich daar als een vedette gaat gedragen?", vraagt Kraay junior zich hardop af. "Nee, het gaat er meer om dat Van Gaal denkt: Even een pas op de plaats", antwoordt Bruggink. "Het gaat natuurlijk in Nederland over het algemeen, daar doen wij ook aan mee, dat het heel hard gaat." Kraay junior betrekt dan de vader van Gravenberch in het verhaal. "Die heeft heel veel invloed op hem, die ken ik een klein beetje. Omdat 'ie altijd bij de trainingen van Jong Ajax was. Ik hoop nog steeds, over pas op de plaats maken gesproken, dat zijn vader zegt: 'Joh, weet je, je hebt nog wel een jaar nodig hier in Nederland. We verlengen tot 2024. We gunnen Ajax de transfer en krijgen er wat salaris bij. En we blijven nog een jaar'". De huidige verbintenis van Gravenberch bij Ajax loopt door tot de zomer van 2023.

"Ik hoop zo dat zijn vader, en niet een zaakwaarnemer, want die hebben andere belangen. Ik hoop zo dat zijn vader, als 'ie kijkt. Nou meneer Gravenberch, laten we dat maar even doen", zegt Kraay junior met een kwinkslag terwijl hij in de camera kijkt. AZ-directeur Robert Eenhoorn, ook aanwezig in het ochtendprogramma, velt een positief oordeel over de mens Gravenberch, waar zijn toekomst ook mag liggen. "Het is een hele leuke en prettige jongen." Kraay junior is het daar roerend mee eens. "Niemand twijfelt er toch aan dat hij de absolute top gaat halen?"