Cyriel Dessers kan Feyenoord in dreigende invalbeurt niet compleet redden

Zaterdag, 5 maart 2022 om 22:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:04

Feyenoord heeft zaterdagavond in de eigen Kuip niet weten te winnen van FC Groningen. Na een zwak begin werd de ploeg van Arne Slot op achterstand gezet door Michael de Leeuw. Het inbrengen van Cyriel Dessers en Patrik Walemark zette de lijmpoging van Feyenoord na rust in gang, maar van drie enorme kansen wist Dessers er echter slechts één af te maken: 1-1. Het tweede puntenverlies op rij kan voor nummer drie Feyenoord betekenen dat PSV zondag uitloopt tot zes punten. Groningen behoudt na het felbevochten punt de tiende plek.

Bij Feyenoord keerden Alireza Jahanbakhsh en Fredrik Aursnes terug in de basiself, terwijl Lutsharel Geertruida gepasseerd werd voor Marcus Pedersen. Groningen begon brutaal met Jörgen Strand Larsen, die met een simpele beweging Marcos Senesi omspeelde en vanuit een lastige hoek op Justin Bijlow vuurde. Feyenoord had het lastig en kwam na 23 minuten op achterstand. Bjorn Meijer legt de bal perfect klaar voor Michael de Leeuw, die de bal buiten bereik van Bijlow binnen schoot: 0-1.

Aan het eind van de eerste helft werd het stroperig ogende Feyenoord langzaamaan wel steeds gevaarlijker. Guus Til dacht vlak voor rust binnen te tikken, maar Bart van Hintum wist de bal wonderbaarlijk van de lijn te keren. Slot was duidelijk ontevreden en haalde in de tweede helft al snel de zeer teleurstellend spelende Jahanbakhsh en Linssen naar de kant. Met Cyriel Dessers en Patrik Walemark in de ploeg voerde Feyenoord de druk op.

Sinisterra kreeg meteen een goede kopkans, maar Peter Leeuwenburgh kon de bal uit de verre hoek plukken. De goalie had in de 71ste minuut geen antwoord op een nieuwe voorzet vanaf rechts, gegeven door Aursnes en knap binnengekopt door Dessers: 1-1. De Belgische spits vertrok daarna opnieuw met de bal aan de voet richting het doel, maar hield in de zestien toch weer in en werd afgestopt door twee verdedigers. Walemark lepelde de bal vlak daarna perfect op het hoofd van Dessers, die ditmaal de buitenkant van de paal trof.