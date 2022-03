‘Trieste’ Higuaín zorgt voor woede: ‘Shirtje ruilen? Oprotten met die gast!'

Gonzalo Higuaín laat doorschemeren klaar te zijn met ‘de voetbalwereld’. Te gast in het Amerikaanse programma Primer Impacto van Univision vertelt de aanvaller van Inter Miami op emotionele wijze over de ‘donkere kant’ van het voetbal. “Als ik met ‘pensioen’ ga, ligt mijn toekomst heel ver bij het voetbal vandaan”, laat Higuaín weten. Tegenstanders in de Major League Soccer geven overigens met keiharde woorden aan de houding van de WK-finalist van 2014 zat te zijn.

El Pipita gaat door een moeilijke periode in zijn leven. Een jaar geleden werd Higuaín hard geraakt door het overlijden van zijn moeder, en hij erkent dat ook de voetbalwereld hem steeds meer tegen is gaan staan. Hoewel de 34-jarige Argentijn zegt nog wel te kunnen genieten van het spelletje, weet hij zeker dat hij na zijn actieve spelerscarrière geen nieuwe rol in het voetbal zal ambiëren. Vooral de bijzaken in het voetbal zorgen voor veel frustratie bij de spits.

Fabi was asked if he got Gonzalo Higuaín's jersey last saturday night. Um, No. He did not. Nor does he want any part of it OR Higuaín himself ?? ??:https://t.co/Hb9lCYMG9J ??:https://t.co/356e9A4neQ pic.twitter.com/9tXWAlAyGJ — Zee Soccer Podcast (@zeesoccerpod) March 4, 2022

“Mensen hebben geen idee hoe het is om voetballer te zijn”, vertelt Higuaín in het Spaanstalige, Amerikaanse praatprogramma. “Men denkt dat we ons alleen maar met voetbal bezighouden en dat is het. Maar we allemaal hebben een vader, we hebben een moeder. En ook wij maken dezelfde ellende mee die iedereen meemaakt. Ik ga ervan van mijn tijd zolang ik nog voetballer ben, maar daarna wil ik er niets meer mee te maken hebben.”

“Het is niet per se mentale pijn of irritatie, maar ik heb gewoon het gevoel dat dit niet de wereld is waarin ik wil zijn”, vervolgt Higuaín. “Wanneer je stopt met voetballen ben je een soort leeg, plastic flesje: ze vertrappen je en gooien je weg. Je bestaat niet meer, ze bellen niet meer. Als je net begint met voetballen is alles heel mooi. Maar als je het wereldje leert kennen, dan merk je de kwaadaardigheid, de afgunst, de jaloezie... Ik heb alles wat mijn hartje begeert, namelijk mijn vrouw en mijn dochter. En dan na mijn carrière terugkeren in de voetbalbubbel? Nee”, besluit Higuaín.

Het lijkt tegenstanders in de MLS overigens ook op te vallen dat de spits van Inter Miami op zijn zachtst gezegd niet lekker in zijn vel zit. Na afloop van het duel tussen Inter Miami en Chicago Fire (0-0) in de eerste speelronde van het nieuwe seizoen in de MLS werd Fabian Herbers in de Zee Soccer Podcast gevraagd of hij van shirtje wilde ruilen met tegenstander Higuaín. Het antwoord van de aanvaller van Chicago Fire was vernietigend.

“Zijn shirt? Oprotten met die man! Deze gast is zo zielig. Ik wil niets van hem. Hij is duidelijk veel aanwezig op het veld, maar elke keer als een teamgenoot een verkeerde pass geeft of de bal niet naar hem speelt, staat hij daar gewoon met een negatief gezicht. Hij is zó opdringerig. Zijn lichaamstaal is gewoon verschrikkelijk. Ik zou geen teamgenoot van hem willen zijn. Het is pas de wedstrijd en hij is nu al zó negatief, zó destructief. En dat naar zijn ploeggenoten, die hij juist zou moeten helpen”, aldus Herbers.

Higuaín maakte in september 2020 de transfervrije overstap van Juventus naar Inter Miami. In zijn eerste seizoen was de spits eenmaal trefzeker in negen wedstrijden, terwijl hij afgelopen voetbaljaargang twaalf keer scoorde in dertig wedstrijden. In het seizoen 2015/16 werd Higuaín namens Napoli met 36 goals in 35 competitiewedstrijden nog topscorer in de Serie A. Nu lijkt de carrière van de Zuid-Amerikaan als een nachtkaars uit te gaan.