Liverpool blijft na topassist van TAA met bijna ongelooflijk fortuin overeind

Zaterdag, 5 maart 2022 om 20:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:44

Liverpool is er zaterdagavond in geslaagd om de druk op Manchester City op te voeren. De ploeg van Jürgen Klopp had tegen West Ham United voldoende aan één doelpunt, dat na een perfecte assist van Trent Alexander-Arnold werd ingetikt door Sadio Mané: 1-0. West Ham zal zich voor de kop slaan, want the Hammers misten krankzinnig grote mogelijkheden. Nummer twee Liverpool verkleint de achterstand op koploper City tot drie punten, terwijl West Ham vijfde blijft.

Klopp vond ruimte voor al zijn drie topaanvallers door Sadio Mané naar het midden te halen, zodat Mohamed Salah en Luis Díaz de flanken konden bezetten. Virgil van Dijk keerde terug in de basis na rust in de FA Cup tegen Norwich City (2-1). Salah brak al na twee minuten door via een killerpass van achteruit, maar stuitte op de voeten van Lukasz Fabianski. Daarna gaf West Ham een waarschuwing af met een hard schot van Michail Antonio, dat via de grabbel van Alisson Becker de lat toucheerde.

Mane staat op een paar milimeter geen buitenspel en opent de score tegen West-Ham! ?? Op aangeven van wie anders dan Alexander Arnold! ??#ZiggoSport #PremierLeague #MOTD #LIVWHU pic.twitter.com/Y1qHOmHDwa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2022

Liverpool was wel sterker en bekroonde dat binnen het half uur met de openingstreffer. Alexander-Arnold bracht een stuiterende bal vanaf de punt van het strafschopgebied perfect voor, zodat Mané er alleen nog tegenaan hoefde te lopen: 1-0. De vraag is wel of het werkelijk de bedoeling was van TAA, want het zou ook een mislukt schot kunnen zijn. Snel daarna had de volgende kunnen vallen na opnieuw fantastisch voorbereidend werk van Alexander-Arnold, die de inzet van Díaz van de lijn gehaald zag worden door verdediger Aaron Cresswell.

Een soortgelijk moment ontstond aan de overzijde, waar West Ham zelf gigantische kansen kreeg. De vogelvrije Pablo Fornals gaf zijn stift over Alisson weinig kracht mee en zag Alexander-Arnold de bal van de doellijn jagen. Na rust slaagde Liverpool er niet echt meer in om dreigend te worden, waardoor West Ham uitzicht hield op een resultaat. Manuel Lanzini verschafte zichzelf alle tijd door TAA uit te kappen en had absoluut moeten scoren, maar punterde van dichtbij over. Ook Antonio had een doelpunt op de schoen, ware het niet dat Naby Keïta op het laatste moment kon blokken.