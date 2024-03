Toptransfer voor Trent? Alexander-Arnold hoog op lijst van absolute grootmacht

Real Madrid houdt de situatie van Trent Alexander-Arnold nauwlettend in de gaten, zo schrijven het doorgaans betrouwbare Relevo en Fabrizio Romano vrijdagochtend. Het contract van de Engelse rechtsachter loopt bij Liverpool tot medio 2025 en er zijn nog geen onderhandelingen gevoerd over een nieuwe verbintenis.

Liverpool wil graag langer door met Alexander-Arnold. De 25-jarige vleugelverdediger komt uit de jeugdopleiding van de club en wordt gezien als het gezicht van Liverpool.

Toch zijn er nog geen gesprekken gevoerd tussen Liverpool en het kamp van Alexander-Arnold. Dat is ook Real Madrid niet ontgaan. De club wil hem dolgraag aan de selectie toevoegen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het is een tactiek die Real Madrid de afgelopen jaren vaker heeft toegepast: interesse kenbaar maken in spelers met een aflopend contract. Een perfect voorbeeld daarvan is Alphonso Davies. De Canadese linksback beschikt bij Bayern München over een contract tot medio 2025, maar gaat deze niet verlengen, waardoor de weg naar Madrid open ligt.

De Koninklijke ziet noodzaak om een nieuwe rechtervleugelverdediger aan te trekken. In 2025 wordt Dani Carvajal 33 jaar oud. De club zal hem moeten vervangen en ziet in Alexander-Arnold de perfecte kandidaat.

Contact tussen Real Madrid en Liverpool over een transfer van de Engelsman is er nog niet geweest. Transfermarkt schat zijn waarde op zeventig miljoen euro.

Alexander-Arnold begon voortvarend aan het huidige Premier League-seizoen. Knie- en hamstringblessure houden hem echter al langere tijd aan de kant, waardoor hij acht duels moest missen. In de 21 wedstrijden die hij wel speelde, vond hij twee keer het net en gaf hij vier assists.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties