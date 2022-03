‘Één winteraanwinst Barça kan nu al bijtekenen; twijfels over collega’

Vrijdag, 4 maart 2022

Dani Alves heeft Barcelona in slechts twee maanden tijd weten te overtuigen. De 38-jarige rechtsback laat in zijn tweede periode bij de Catalanen zien nog altijd van meerwaarde te zijn, waardoor de clubleiding volgens Marca de optie in zijn contract tot aan het einde van het seizoen wil lichten. Daarmee zou Alves tot en met het seizoen 2022/23 vast komen te liggen in Barcelona. Los Azulgrana hebben echter nog meer tijd nodig om een knoop door te hakken over Adama Traoré, die eind januari eveneens naar de club kwam.

Alves keerde in oktober terug bij de club waar de Braziliaan tussen 2008 en 2016 ook al onder contract stond. In die periode speelde Alves liefst 391 wedstrijden en won hij 23 trofeeën. Vanaf januari is de routinier speelgerechtigd: hij maakte zijn rentree in het bekerduel met Linares (1-2 winst). In de duels die Alves in actie kwam maakte hij een gretige en fitte indruk, met name in de kraker met Atlético Madrid (4-2 winst), waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist. De 122-voudig international (8 goals), die overigens niet door Barça werd ingeschreven voor de Europa League, gaf verder nog twee assists in de zes totale duels die hij vooralsnog speelde.

Ook de rol van Alves in de kleedkamer wordt door Barcelona als belangrijke reden gezien om over te gaan tot verlenging. Over Traoré, die eind januari op huurbasis met optie tot koop overkwam van Wolverhampton Wanderers, is de clubleiding het nog niet unaniem eens. AS schrijft dat Barcelona de goede prestaties van de vleugelspeler zeker opmerkt, maar dat de club 'iets meer tijd nodig heeft om een beslissing te nemen'. Met name het prijskaartje van Traoré zou een doorn in het oog zijn: de Spanjaard moet zo'n dertig miljoen euro kosten.

Volgens AS kan Barcelona het geld niet missen in de ambitie om Erling Braut Haaland naar de club te halen. Wel biedt een uittocht van Francisco Trincao mogelijk soelaas. De Portugees is momenteel verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, de club waar Traoré onder contract staat. Ook aan Trincao kleeft een prijskaartje van dertig miljoen euro, waardoor Traoré virtueel gratis naar Barcelona zou kunnen komen. Zelfs als de Wolves besluiten Trincao niet definitief vast te leggen - zo schrijven Engelse media - moet de Premier League-club een contractuele boete van zes miljoen euro betalen. Daarmee zou Traoré nog slechts 24 miljoen euro kosten.