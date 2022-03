Robbin Ruiter in beeld om keepersprobleem bij Ajax op te lossen

Donderdag, 3 maart 2022 om 20:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:30

Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe tijdelijke doelman uitgekomen bij Robbin Ruiter, meldt De Telegraaf. De doelman is donderdagmiddag getest door de Amsterdammers. Vrijdag wordt besloten of hij een contract krijgt voor de rest van het seizoen. De koploper van de Eredivisie heeft een heus keepersprobleem, daar zowel Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg als Jay Gorter geblesseerd zijn. Ruiter zag zijn contract bij Willem II ruim een maand geleden ontbonden worden.

Ruiter is een bekende van Ten Hag, de twee werkten eerder samen bij FC Utrecht. De doelman stond voor het laatst onder contract bij Willem II, waar zijn dienstverband eind januari ten einde liep. Vrijdag moet blijken of Ajax daadwerkelijk in zee gaat met Ruiter, daar de clubleiding zich nu buigt over zijn mogelijke komst. Een andere naam die in verband werd gebracht met Ajax was Przemyslaw Tyton. Laatstgenoemde speelde in Nederland voor PSV en Roda JC en staat momenteel onder contract bij FC Cincinnati.

Ajax zit dun in de keepers momenteel. Remko Pasveer heeft een gebroken vinger en ook reservedoelman Jay Gorter is geblesseerd, waardoor Ten Hag noodgedwongen weer een beroep moet doen op André Onana. De Kameroener stond tegen Go Ahead Eagles onder de lat en speelt ook de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen AZ. Pasveer ligt minstens acht weken uit de roulatie, Gorter is twee weken niet inzetbaar. Beide doelmannen raakten vorige week woensdag geblesseerd in de warming-up van het Champions League-duel met Benfica.

Ruiter keepte in Nederland achtereenvolgens voor FC Volendam, FC Utrecht, PSV en Willem II. Tussendoor maakte hij een uitstapje naar Sunderland. Eind januari werd zijn contract bij Willem II per direct ontbonden. De verbintenis van de doelman liep nog door tot de zomer. Hij begon vorig seizoen als basisspeler, maar na zes wedstrijden raakte hij geblesseerd en werd hij vervangen door Jorn Brondeel. Eenmaal fit speelde Ruiter in december nog vier competitieduels, maar daarin wist hij niet te overtuigen. Dit seizoen is de van Anderlecht gehuurde Timon Wellenreuther de eerste doelman.