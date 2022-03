De grote verandering die Berghuis doormaakt: ‘Dan raakte hij gefrustreerd’

Steven Berghuis pakt dit seizoen veel minder kaarten dan in zijn tijd bij AZ en Feyenoord. Na 33 duels in het tenue van Ajax staat de teller pas op een gele kaart: een week geleden in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (2-2). In 92 duels voor AZ ging hij 9 keer op de bon en als Feyenoorder zag hij 32 keer geel en moest hij zelfs driemaal inrukken. “Steven is wat rustiger in zijn koppie geworden”, zegt John van den Brom. “Dat zie je wel vaker naarmate spelers ouder worden.”

Van den Brom kent Berghuis uit hun gezamenlijke periode bij AZ. Hij complimenteert de aanvaller met de grote verandering die hij doormaakt. “Steven is voor zichzelf ontzettend veeleisend en raakte gefrustreerd als hij een grote kans miste of slecht speelde. Dat resulteerde dan in frustratie-overtredingen en dus onnodige gele en rode kaarten. Die emoties heeft hij steeds beter kunnen kanaliseren”, oordeelt de oefenmeester donderdag in gesprek met De Telegraaf.

Het feit dat Berghuis betere medespelers om zich heen heeft, speelt een grote rol. “Dat neemt sowieso een hoop irritatie weg. En op de hoogste podia spelen, bezorgt hem, van buitenaf gezien, veel plezier. Als je lekker in je vel zit, raak je nu eenmaal minder snel geïrriteerd. Steven is een geweldige voetballer, waar ik enorm graag naar kijk. Hij heeft vanaf zijn tijd bij AZ grote stappen gezet.” Uiteraard heeft het team van Erik ten Hag ook meer de bal. “Er wordt door het hele elftal snel en hoog druk gezet en dan heeft Ajax over het algemeen de bal snel weer terug.”

Berghuis’ zaakwaarnemer Guido Albers wijst op de negen doelpunten en elf assists van de aanvaller in zijn eerste jaar. “Daar moet het over gaan, want Steven is geen schopper, maar een absolute winnaar.” Volgens Albers speelt Ten Hag een voorname rol in het verbeterde gedrag van Berghuis. “Hij heeft Steven belangrijk gemaakt en hem ervan doordrongen dat hij zich alleen moet focussen op hetgeen waarmee hij het elftal helpt. Steven kan geweldig goed voetballen, doet dat bij Ajax ook en straalt een en al plezier uit.”