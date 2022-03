Zwoegend Chelsea krijgt plagerige fans van Luton Town pas heel laat stil

Woensdag, 2 maart 2022 om 22:11 • Chris Meijer • Laatste update: 22:26

Chelsea heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. The Blues beleefden een uitermate moeizame avond tegen Luton Town, daar de nummer zes van de Championship tot twee keer toe op voorsprong kwam. Romelu Lukaku bezorgde Chelsea uiteindelijk een kwartier voor tijd een 2-3 overwinning, waardoor de Londenaren zich bij de laatste acht bij Manchester City, Middlesbrough, Crystal Palace en Southampton voegen.

Kort voor de aftrap van het duel tussen Luton Town en Chelsea werd bekend dat Roman Abramovich the Blues na negentien jaar gaat verkopen. Het leidde tot reacties van de fans op Kenilworth Road: de fans van Chelsea zongen de Russische miljardair toe, terwijl de supporters van Luton Town plagerig You're getting sold in the morning scandeerden. De openingstreffer liet in Luton slechts twee minuten op zich wachten. Reece Burk kopte bij de eerste paal een hoekschop van Luke Berry in de verre hoek achter doelman Kepa Arrizabalaga.

Daardoor moest Chelsea - dat weliswaar aantrad met een wat geïmproviseerde defensie met Malang Sarr, Ruben Loftus-Cheek en Antonio Rüdiger, maar tegelijkertijd met een aanval bestaande uit Timo Werner, Romelu Lukaku en Mason Mount begon - al vroeg in de achtervolging, wat langzaam maar zeker ging resulteren in mogelijkheden. De eerste kans was voor Saúl Ñíguez, al bracht zijn kopbal weinig gevaar voor Harry Isted. De al vroeg ingevallen doelman was na 26 minuten wel kansloos toen Saúl de bal op de rand van het strafschopgebied voor het inschieten kreeg en de verre rechterhoek vond.

Het bleek echter geen keerpunt in de wedstrijd, want Luton Town greep kort voor rust voor de tweede keer brutaal de leiding. Sarr stapte te laat in bij een pass van Carlos Mendes Gomes, waardoor Harry Cornick een vrije doortocht kreeg richting Kepa. Cornick maakte eenmaal in het strafschopgebied aangekomen geen fout: 2-1. Chelsea had in de tweede helft lang nodig om weer op gelijke hoogte te komen. Na speldenprikjes van Sául en Loftus-Cheek tekende Werner twintig minuten voor tijd op aangeven van Rüdiger voor de 2-2.

Chelsea slaagde er met nog een klein kwartier op de klok in om voor het eerst op de avond op voorsprong te komen. Werner vond in de doelmond Lukaku, die de 2-3 tegen de touwen tikte. Die klap kwam Luton Town niet meer te boven, waardoor Chelsea zich plaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. Op 3 maart zal de Engelse bondscoach Gareth Southgate de loting verzorgen voor de volgende ronde van het Engelse bekertoernooi.

Southampton - West Ham United 3-1

Het duel in het St. Mary’s Stadium werd na een halfuur spelen op een fantastische manier opengebroken. Romain Perraud vuurde van grote afstand met zijn linkervoet de openingstreffer in de verre rechterhoek achter doelman Alphonse Aréola. Het duurde tot in de tweede helft voordat West Ham United die tegentreffer kon wegpoetsen, maar na een uur spelen tekende Michail Antonio voor de gelijkmaker. Southampton slaagde er echter acht minuten later alweer in om op voorsprong te komen. Na inmenging van de VAR ging de bal op de stip vanwege een overtreding van Craig Dawson op Armando Broja. James Ward-Prowse schoot the Saints vanaf de strafschopstip op 2-1. Het slotakkoord werd in blessuretijd verzorgd door Broja, die aan alle onzekerheid een einde maakte en Southampton definitief naar de laatste acht schoot.