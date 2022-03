Boycot houdt aan: ook Everton verbreekt banden met vertrouweling Poetin

Woensdag, 2 maart 2022 om 15:56 • Tom Rofekamp

Everton heeft de sponsordeals met drie Russische bedrijven per direct stopgezet, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. The Toffees kwamen de afgelopen dagen flink onder druk te staan vanwege de rol van de Russische miljardair Alisher Usmanov in de betreffende bedrijven. Usmanov onderhoudt nauwe banden met Russische president Vladimir Poetin, die afgelopen week een oorlog in Oekraïne startte.

"Iedereen bij Everton is geshockeerd en betreurt de walgelijke gebeurtenissen die zich op dit moment ontvouwen in Oekraïne", schrijft Everton in een officieel statement. "De spelers, de technische staf en iedereen die bij Everton werkt geeft volledige steun aan onze speler Vitalii Mykolenko en zijn familie en zal dat blijven doen. De club kan bevestigen dat het alle commerciële sponsordeals met de Russische bedrijven USM, Megafon en Yota heeft geschorst."

Usmanov, die eerder ook al aandeelhouder van Arsenal was, is eigenaar van USM en Megafon. Yota maakt deel uit van de groep bedrijven die Megafon is. USM - dat voluit USM Holdings heet - begon in 2017 met het sponsoren van het trainingscomplex van Everton, waar een bedrag van twaalf miljoen pond (omgerekend zo'n 14,4 miljoen euro) per jaar mee gemoeid ging. Ook kreeg het bedrijf het eerste naamrecht op het nieuwe stadion dat de club momenteel aan het bouwen is. Megafon gold als belangrijkste sponsor van de vrouwentak van Everton.

De banden die Usmanov met Poetin onderhield waren aanvankelijk geen probleem voor Everton-eigenaar Farhad Moshiri. De Europese Unie bevroor al een groot deel van Usmanovs bezittingen, wat een aanleiding kan zijn geweest om de banden met de oligarch te verbreken. Met het besluit volgt Everton Manchester United en Schalke 04, die eerder al hun respectievelijke sponsordeals met het eveneens Russische Aeroflot en Gazprom beëindigden.