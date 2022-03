Sjaak Swart ziet zorgwekkende ontwikkeling bij Ajax: ‘Dat mag niet’

Woensdag, 2 maart 2022 om 14:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:07

Sjaak Swart maakt zich zorgen over Naci Ünüvar. De clubicoon van Ajax vindt dat de achttienjarige aanvallende middenvelder zich meer moet laten gelden bij Jong Ajax, wil hij ooit de sprong maken naar het eerste elftal. Swart ziet de nog jonge Ünüvar dit seizoen op een andere manier spelen in het beloftenelftal en dat bevalt de oud-speler van de Amsterdamse club helemaal niet.

Swart doet zijn verhaal over Ünüvar in Bij Andy in de Auto, het YouTube-programma van oud-speler Andy van der Meijde. "Tussen je vijftiende en je achttiende wordt het beslist of je het gaat halen of niet. Neem nou Ünüvar. In de jeugd van Ajax liet hij zien heel goed te kunnen voetballen. Nu verkeert hij in een, en dat hebben we allemaal weleens, mindere periode." Swart kan deze jaargang niet echt genieten van de middenvelder, goed voor 11 doelpunten en 9 assists in 25 wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

"Het lijkt wel alsof hij anders is gaan voetballen. Dat mag niet", legt Swart de vinger op de zere plek bij Ünüvar. "Hij is een speler zoals Abdelhak Nouri was. Hij maakt af en toe wel een goaltje omdat hij klasse heeft, maar de laatste tijd kan en moet hij beter." De legendarische Ajax-speler volgt de jeugdopleiding op de voet, waardoor hij dus ook weet dat Kenneth Taylor op de deur klopt bij Erik ten Hag. "Het is een goede voetballer. Hij is met links en rechts even goed, heeft een goede pass in de benen en een goed schot. Maar hij moet meer gaan spelen."

In de optiek van Swart zou een verhuurperiode elders helemaal niet slecht zijn voor de ontwikkeling van de pas negentienjarige Taylor. "Feitelijk zou iemand dan in een team moeten spelen zoals Ajax voetbalt, dat is wel belangrijk", zo benadrukt hij. Dat je niet in een verdedigende ploeg komt waar je alleen maar heen en weer aan het rennen bent." Taylor debuteerde in december 2020 in de hoofdmacht van Ajax en vorige maand tekende de middenvelder voor zijn eerste treffer in de Eredivisie. Als vervanger van Steven Berghuis tekende hij voor de 3-0 tegen Heracles Almelo.

