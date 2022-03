Krankzinnig salaris uitgelekt dat Ajax-doelwit Bounida (15) eiste bij Anderlecht

Woensdag, 2 maart 2022 om 11:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:16

De kans is groot dat Ajax donderdag Rayane Bounida presenteert als nieuwste aanwinst. Het pas vijftienjarige talent van RSC Anderlecht verkiest een contract bij Ajax boven Anderlecht en tal van Europese grootmachten. Belgische media hebben woensdag een boekje opengedaan over de wensen en eisen van de aanvallende middenvelder, die naar verluidt mikte op een jaarsalaris van zeven ton.

Het Nieuwsblad schrijft dat Bounida donderdag, op zijn zestiende verjaardag, een contract tekent bij Ajax. Het zou vermoedelijk gaan om een verbintenis voor de komende vijf jaar. Een transfer die er al een tijdje aan zat te komen, maar de details die nu worden prijsgegeven door Belgische media zijn bijzonder opmerkelijk te noemen. "Anderlecht voerde wel onderhandelingen met het fenomeen, maar volgens onze info mikte de entourage van Bounida op een jaarsalaris van 700.000 euro", schrijft het dagblad.

Aan dat bedrag kon Anderlecht niet voldoen. "Paars-Wit wilde wel bepaalde barema's overschrijden, maar moet nog steeds op de centen letten. Zo'n bedrag verdienen zelfs spelers van de A-selectie als Bohdan Mykhaylichenko niet. Dat gaat echt niet." Volgens Het Nieuwsblad was Anderlecht bereid om ver te gaan, maar wenste de club niet meer te betalen dan de helft. Het bleek niet voldoende om het talent binnenboord te houden. Bounida kreeg een jaar geleden al een rondleiding op De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA. Ajax probeerde hem ervan te overtuigen dat de Amsterdamse club de ideale tussenstap is, in plaats van direct de overstap naar de Europese top te maken.

"Rayane wordt de zesde Belg die ik naar Ajax haal", blikt Ajax-scout Urbain Haesaert tegenover De Standaard alvast vooruit op de komst van Bounida. "Ik begon met Thomas Vermaelen, toen Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Tom De Mul en Stanley Aborah. Ze haalden allemaal de A-selectie. Alleen Aborah miste een grote carrière. Rayane past ook bij Ajax. Hij is altijd aanspeelbaar. Hij heeft een excellente balcontrole en is één met de bal. Hij is slim en voorziet wat er gaat gebeuren." Of Bounida bij Ajax wel het ­geëiste jaarsalaris krijgt is niet bekend.

Ook Barcelona en Manchester City deden de middenvelder een aanbieding, terwijl Paris Saint-Germain ‘heel ver ging’ om hem naar Frankrijk te halen. Het Laatste Nieuws stelt dat de kans zeer groot is dat Bounida de overstap naar Ajax gaat maken. De Amsterdammers kunnen het toptalent voor een opleidingsvergoeding weghalen uit Brussel, aangezien hij nog geen profcontract had getekend bij Anderlecht. Paars-Wit mocht hem vanaf zijn vijftiende verjaardag vastleggen, maar aanvankelijk werd de boot afgehouden om ‘te focussen op zijn opleiding en school’.