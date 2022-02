Rayane Bounida tekent ‘behoudens een gekke wending’ donderdag bij Ajax

Zaterdag, 26 februari 2022 om 12:15 • Laatste update: 12:35

De kans is groot dat Ajax komende donderdag Rayane Bounida definitief binnenhaalt. Het Laatste Nieuws schrijft dat de aanvallende middenvelder van Anderlecht ‘behoudens een gekke wending’ op zijn zestiende verjaardag een contract in Amsterdam zal ondertekenen. Anderlecht heeft het afgelopen jaar alles op alles gezet om Bounida te behouden, maar kon geen akkoord bereiken.

De naam van Bounida - een hit op Instagram, waar hij 350 duizend volgers heeft, en ook op YouTube, waar vele compilatievideo’s van de technicus tienduizenden keren zijn bekeken - wordt al langer nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax. Hij kreeg een jaar geleden al een rondleiding op De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA. Bij de rondleiding waren de familie van de Belgische Marokkaan en ook Mo Nouri, de broer van Abdelhak Nouri, aanwezig. Ajax probeerde Bounida ervan te overtuigen dat de Amsterdamse club de ideale tussenstap is, in plaats van direct de overstap naar de Europese top te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona en Manchester City deden hem eveneens een aanbieding, terwijl Paris Saint-Germain ‘heel ver ging’ om hem naar Frankrijk te halen. Het Laatste Nieuws stelt echter dat de kans zeer groot is dat Bounida de overstap naar Ajax gaat maken. De Amsterdammers kunnen het toptalent voor een opleidingsvergoeding weghalen uit Brussel, aangezien hij nog geen profcontract had getekend bij Anderlecht. Paars-Wit mocht hem vanaf zijn vijftiende verjaardag vastleggen, maar aanvankelijk werd de boot afgehouden om ‘te focussen op zijn opleiding en school’.

Toen beide partijen wel in gesprek gingen, werd al snel duidelijk dat er een fors verschil is tussen vraag en aanbod. De financiële situatie van Anderlecht is nog niet al te rooskleurig, maar toch was de Belgische topclub bereid om ‘uitzonderlijk veel verder te gaan’ dan het salarisplafond dat er voor jeugdspelers bestaat. Het Laatste Nieuws schrijft dat de familie Bounida - afkomstig uit de Brusselse buitenwijk Vilvoorde - het financieel niet breed heeft gehad. Ajax heeft Bounida een financieel beter aanbod gedaan dan Anderlecht, al had de aanvallende middenvelder bij een Europese topclub meer kunnen gaan verdienen.

“Ajax is geen ploeg die met het geld gooit. Alleen jeugdspelers die in de eerste plaats kiezen voor het project, komen binnen. Geld komt later”, zegt Urbain Haesaert, voormalig scout van Anderlecht en Ajax, in gesprek met Het Laatste Nieuws. De vader van Bounida - die na het overlijden van zijn echtgenoot in zijn eentje drie zoons opvoedde - is bovendien van jongs af aan fan van Ajax. “En de sportieve meerwaarde van de opleiding van Ajax mag je niet onderschatten. Daarmee wil ik de kracht van de Anderlecht-jeugd niet minimaliseren - ze hebben daar ook een sterke lichting.”

“Maar kijk eens hoeveel talenten er de voorbije jaren allemaal doorgestroomd zijn. Nog véél meer dan bij Anderlecht. Ajax is de beste voetbalschool die er bestaat. In een competitie die Rayane veel beter zou moeten liggen dan de Belgische - hij kan meer uit de duels spelen”, vervolgt Haesaert. Hij vertelt dat Ajax tevens zijn visie op de opleiding naast het veld heeft gegeven. “Dat vonden de Bounida’s heel interessant.” Vanaf zijn zestiende verjaardag mag Bounida officieel bij een buitenlandse club tekenen.