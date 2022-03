Ajax bevestigt contractverlenging en verhuur aan Rosenborg

Dinsdag, 1 maart 2022 om 14:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:30

Ajax heeft het contract van Victor Jensen verlengd, zo meldt de club via de officiële kanalen. Het contract van de 22-jarige aanvallende middenvelder, dat liep tot en met 30 juni 2023, is met een jaar verlengd tot medio 2024. Daarnaast is Ajax met Rosenborg BK overeengekomen dat Jensen tot 31 december 2022 op huurbasis voor de Noorse club uitkomt.

Het Deense BT wist dinsdagochtend te melden dat Jensen tijdens de winterse transferperiode is benaderd door clubs uit Rusland, Italië en Nederland. Uiteindelijk is het echter Rosenborg dat de middenvelder voor de rest van het huidige kalenderjaar van de Amsterdammers zal huren. Met de verlenging van zijn contract, lijkt Ajax nog altijd toekomst in het talent te zien. Dat Jensen bij Rosenborg de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan meemaken, zou hem volgens BT over de streep hebben getrokken.

Jensen maakte in 2017 de overstap van FC Kopenhagen naar Ajax. In totaal kwam hij tot nu toe drie keer in actie voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. In de tweede helft van het seizoen 2020/2021 werd Jensen verhuurd aan FC Nordsjaelland, waar hij in achttien duels tot drie goals kwam. Het Deense talent speelde zijn wedstrijden de afgelopen jaren bij Ajax overwegend in de beloftenploeg. Hij speelde tot nu toe zestig wedstrijden voor Jong Ajax, waarin hij veertien keer tot scoren kwam.

? Contract extension ? Loan to @RBKFotball All the best in Norway, Victor! ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) March 1, 2022