Absurd moment benadeelt Ajax: ‘NOS liet het uit de samenvatting, bespottelijk’

Maandag, 28 februari 2022 om 21:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:55

Erik ten Hag wilde er niet te veel over klagen, maar de trainer van Ajax vond dat zijn ploeg tegen Go Ahead Eagles (2-1 verlies) een strafschop had verdiend. Ten Hag doelde op een merkwaardig moment in de 55ste minuut, waarbij Go Ahead-verdediger Gerrit Nauber de bal na een doeltrap van doelman Andries Noppert in zijn handen pakte. Jochem Kamphuis bestrafte het echter niet en krijgt daarvoor forse kritiek van Mike Verweij. "Met alle respect, maar die kan dit niveau niet aan", aldus de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

De tamelijk bizarre situatie ontstond toen Go Ahead-keeper Noppert de bal klaarlegde voor een doeltrap en een kort tikje opzij gaf richting Nauber. De pass was echter niet goed en de Duitse verdediger kwam na zijn moeizame aanname meteen onder grote druk van Sébastien Haller en Dusan Tadic. Nauber loste het op door de bal pardoes in zijn handen te pakken en klaar te leggen voor een nieuwe doeltrap. Ondanks felle protesten van Haller en Tadic lieten Kamphuis en Bas Nijhuis, de VAR van dienst, het toe.

Verweij begrijpt daar helemaal niets van. "Ik vond het chic van Ten Hag dat hij er niet te lang over wilde klagen, maar het was een absurd moment", aldus de journalist. "De verdediger ziet Tadic en Haller aankomen en pakt de bal in zijn handen. Dit zie je bij de pupillen als een spelertje wordt opgejaagd. Ik vind het wel heel kwalijk", aldus Verweij, die daarmee doelt op de arbitrage.

"Jochem Kamphuis kan dit niveau niet aan. Als je de spelers spreekt, zeggen ze dat er een volkomen overspannen man op het veld staat. Helemaal in paniek en de angst in zijn ogen. De KNVB moet hem dit soort wedstrijden gewoon niet meer geven." Kamphuis had de situatie niet waargenomen, omdat de scheidsrechter op dat moment in looppas was richting de middellijn. De scheidsrechter riep vervolgens echter niet de hulp in van de VAR, maar zei: "Doorvoetballen, de keeper struikelde." Vreemd, vindt ook Verweij. "Want daar was absoluut geen sprake van."

Doordat Nauber snel een nieuwe doeltrap mocht nemen, ontnam de arbiter zichzelf ook de kans op hulp van de VAR. "Nijhuis kreeg helemaal geen tijd om de situatie te bekijken", weet Verweij. En dus is Ajax volgens hem benadeeld. "Als je ooit een honderd procent penalty hebt gehad... Het zegt niet dat Ajax die wedstrijd alsnog had gewonnen, maar het had het wel een stukje makkelijker gemaakt. Ajax heeft wat dat betreft wel reden tot klagen." Verweij haalt tot slot uit naar de NOS. "Er gebeurt een hoop in zo'n duel, maar dat de NOS zo'n moment niet in de samenvatting heeft, dat vind ik echt bespottelijk."