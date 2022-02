‘Ajax benadert Jordi Cruijff voor functie van directeur voetbalzaken’

Maandag, 28 februari 2022 om 20:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:16

Ajax heeft Jordi Cruijff benaderd voor de functie van directeur voetbalzaken, zo meldt Marca. De huidige technisch adviseur van Barcelona zou daarmee een belangrijke kandidaat zijn voor de opvolging van Marc Overmars. Cruijff heeft in het Camp Nou een aflopend contract en houdt zijn opties open, zo klinkt het.

Cruijff heeft bij Barcelona een belangrijke stem in het aankoopbeleid, maar geen allesbepalende. De oud-international komt hiërarchisch onder technisch directeur Mateu Alemany en vice-president Rafa Yuste, die eindverantwoordelijk zijn voor de aan- en verkopen. Cruijff tekende afgelopen zomer voor één seizoen en heeft nog niet gesproken met Barcelona over een eventuele verlenging van de overeenkomst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voordat Cruijff wil spreken met Ajax, wil hij duidelijkheid over de plannen van Barcelona. In Amsterdam zou hij als directeur voetbalzaken een meer invloedrijke rol krijgen dan hij op papier heeft in het Camp Nou. Die functie werd jarenlang bekleed door Overmars, die begin februari vertrok vanwege grensoverschrijdend gedrag. Zijn taken op technisch gebied worden tijdelijk verdeeld onder algemeen directeur Edwin van der Sar, technisch manager Gerry Hamstra en hoofd scouting Henk Veldmate.

Cruijff speelde zeven jaar in de jeugd van Ajax, maar ging op veertienjarige leeftijd mee naar Barcelona met zijn vader Johan Cruijff, die daar hoofdtrainer werd. Cruijff junior deed eerder ervaring op met het aankopen van spelers als technisch directeur van AEK Larnaca (2010 tot 2012) en Maccabi Tel Aviv (2012 tot 2017). Hij was ook hoofdtrainer in China bij Chongqing Lifan (2018 tot 2019) en Shenzhen FC (2020-2021).