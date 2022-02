Mike Verweij: ‘Persona non grata? Ajax-fans mogen God op blote knieën danken’

Maandag, 28 februari 2022 om 07:55 • Mart van Mourik

Mike Verweij is van mening dat André Onana onterecht veel kritiek heeft gekregen. De doelman kreeg bij Ajax door de afwezigheid van Remko Pasveer, Jay Gorter en Maarten Stekelenburg plotseling een basisplek in het verloren Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles (2-1). Op maandagochtend prijst Verweij in zijn column in De Telegraaf de mentaliteit van ‘trainingsbeest’ Onana en pleit hij tevens voor een basisplek voor de Kameroener in de Champions League-return tegen Benfica.

Zondag ging de ploeg van trainer Erik ten Hag op pijnlijke wijze onderuit tegen Go Ahead, dat via Iñigo Cordoba en Philippe Rommens al voor rust een 2-0 voorsprong genoot. Verweij vindt dat Onana niets te verwijten valt, want volgens de journalist is de sluitpost door zijn ‘onthutsend zwakke ploeggenoten in zijn hemd gezet’ en moet de club de ‘verloren zoon’ juist koesteren. Ondanks het feit dat hij al bij Internazionale heeft getekend en na dit seizoen vertrekt bij Ajax.

“De vervanger van de geblesseerde Remko Pasveer bekostigde tijdens zijn dopingschorsing zelf zijn trainingskamp - met keeperstrainer, fysiotherapeut en voedingsdeskundige - in Salou, onderging terug in Amsterdam de vernedering te moeten meetrainen bij Jong Ajax en bleef - ondanks de bergen drek die hij van een aantal fans over zich heen kreeg - het trainingsbeest dat hij sinds zijn komst van Barcelona altijd was”, benadrukt Verweij. “Dezelfde fans die vonden dat Onana in de Johan Cruijff ArenA persona non grata moest zijn, mogen nu God op hun blote knieën danken dat de keeper al het negativisme aangreep om nóg harder te gaan trainen en niet om in zijn hoofd al afscheid te nemen van Amsterdam.”

“Dat Onana in de zomer van 2019, vier maanden na zijn contractverlenging tot 2022, zélf aanbood zijn verbintenis opnieuw te verlengen, maar algemeen directeur Edwin van der Sar en de toenmalige directeur voetbalzaken Marc Overmars dat niet nodig vonden, omdat ‘het tijd was voor een volgende stap’, sneeuwde onder bij de uitspraken van de analisten op tv, die over elkaar heen buitelden om Onana te veroordelen. Net als het feit dat Onana tijdens zijn dopingschorsing alsnog wilde bijtekenen. Maar Ajax, dat hem in eerste instantie de helft van zijn huidige salaris bood, trok de stekker uit de onderhandelingen, terwijl de doelman zelf wilde doorpraten.”

“Onana is de reddingsboei van Ten Hag”, concludeert Verweij. “Al bleek dat op bezoek bij Go Ahead Eagles door toedoen van zijn medespelers nog niet. Onana krijgt nog drie keer de kans (tegen AZ in de TOTO KNVB Beker, RKC Waalwijk en SC Cambuur, red) om te laten zien dat hij de beste doelman is en dus tegen Benfica hoort te keepen. Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat Pasveer weer fit is. Dan moet hij er staan nu zijn team hem nodig heeft. Het is voor Onana te hopen dat dit andersom ook zo is”, besluit de columnist.