Brugge komt flater Mignolet te boven en boekt grootste zege onder Schreuder

Zondag, 27 februari 2022 om 15:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:33

Club Brugge heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de jacht op de titel. De ploeg van trainer Alfred Schreuder was in eigen huis met 4-1 te sterk voor directe concurrent Royal Antwerp FC. Na een afgrijselijke blunder van Simon Mignolet draaiden Denis Odoi, Hans Vanaken, Sargis Adamyan en Andreas Skov Olsen het duel om. Noa Lang begon in de basis, Ruud Vormer viel in en Bas Dost bleef negentig minuten op de bank. Brugge neemt door de zege afstand van Antwerp en heeft nu een gat van vier punten. De achterstand op koploper Union Sint-Gillis, dat zaterdag met 0-0 gelijk speelde tegen Eupen, bedraagt zeven punten.

Een flinke aderlating voorafgaand aan het duel, daar Schreuder niet kon beschikken over Charles De Ketelaere. De middenvelder kwam op de training pijnlijk ten val en maakte geen onderdeel uit van de selectie. Zijn plek werd ingenomen door Adamyan. Eduard Sobol begon op de reservebank. De Oekraïner komt uit een gebied dat vlak tussen de Krim en Luhansk ligt. Schreuder gaf hem zelf de keuze om te spelen of niet. Tien minuten voor tijd kwam hij binnen de lijnen voor Adamyan. De thuisploeg ging voortvarend van start en schreeuwde al na zeven minuten om een strafschop. Mats Rits werd gehinderd op een rebound van Adamyan, maar zag hoe scheidsrechter Lawrence Visser het wegwuifde.

Ooooh Mignolet! ?? Wat doe je!? ?? Antwerp opent tegen Club Brugge op bijzondere wijze de voorsprong: 0-1! ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANTCLU pic.twitter.com/DHm0SV3moi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2022

Na een half uur spelen kwamen de bezoekers verrassend op voorsprong. Na een corner vanaf de rechterkant van het veld verkeek Simon Mignolet zich volledig op de bal. De doelman leek last te hebben van de zon en ging onder de bal door, waarna Michael Frey eenvoudig kon afronden met het hoofd: 0-1. De ploeg van Schreuder herstelde zich snel van de tik en trok de stand een minuut later alweer gelijk. Na een afgemeten voorzet van Skov Olsen kopte Odoi raak van dichtbij. Brugge nam het heft vervolgens over en trok het duel vijf minuten na de gelijkmaker naar zich toe. Birger Verstraete gooide zich voor een schot van Tajon Buchanan en kreeg de bal ongelukkig tegen de hand. De strafschop werd verzilverd door Vanaken: 2-1.

Brugge speelde een ijzersterke eerste helft en werd enkel in de problemen gebracht door de zon, die mede verantwoordelijk was voor de openingstreffer. Ook na rust was het de nummer twee van de Pro League dat de lakens uitdeelde. Het leidde na een klein uur spelen tot de 3-1, toen de bal met enig fortuin bij Adamyan terechtkwam. De spits dacht niet na en werkte de bal met een halve omhaal achter Jean Butez. Enkele minuten later werd de eindstand bepaald door Skov Olsen. De aanvaller trok vanaf de rechterkant naar binnen en haalde doeltreffend uit in de korte hoek: 4-1. Het betekende de grootste zege van Schreuder sinds zijn komst naar België. Woensdagavond neemt Brugge het in de halve finale van de beker op tegen KAA Gent. De heenwedstrijd eindigde in een 0-1 overwinning.

Noa Lang speelde de volledige wedstrijd, maar wist zich niet te onderscheiden.