Arne Slot: ‘Heb alleen nog een keer bij AZ op de parkeerplaats gestaan’

Vrijdag, 25 februari 2022 om 15:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:15

Arne Slot keert zondag voor het eerst terug in Alkmaar. De trainer gaat met Feyenoord op bezoek bij AZ voor de topper in de Eredivisie. Het is voor het eerst dat Slot terugkeert op het oude nest. Eerder dit seizoen troffen beide ploegen elkaar wel in De Kuip. Slot werd in december 2020 door het bestuur van de Alkmaarse club op straat gezet toen zij hoogte kregen van de gesprekken die Slot voerde met Feyenoord. Voor de oefenmeester zelf zijn de 'scherpe randjes' er wel vanaf, zo vertelde hij vrijdag tijdens de persconferentie.

"Het is altijd een andere wedstrijd dan wanneer je naar een club moet waar je niet gewerkt hebt", geeft Slot toe. "Maar inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Met AZ gaat het goed, met ons gaat het goed. Ik moet zeggen dat voor mijzelf de scherpe randjes er wel af zijn. Maar het feit dat jij erover begint geeft aan dat het toch wel interessant is dat ik daar weer naartoe ga. Als ik zie hoe de staf en spelers eerder dit seizoen gereageerd hebben, ga ik met heel veel plezier naar Alkmaar. Of dat ook voor de supporters geldt, moeten we zondag zien."

"Ik ben er niet weggegaan omdat ik slecht gepresteerd heb", gaat Slot verder. "Misschien vinden ze ook nog wel dat ik iets goed heb gedaan voor ze. Ik denk dat het voor de supporters een belangrijkere wedstrijd is voor de ranglijst en minder dat hun voormalig trainer langskomt. Ik heb niet het idee dat er een massaal fluitconcert gaat volgen, helemaal niet. Ik kan me wel voorstellen dat de wedstrijd extra gehypet is en zij liever willen winnen omdat ik coach ben aan de andere kant. Voor de spelers is het een belangrijke wedstrijd gezien de ranglijst. Het is een topwedstrijd voor beide teams."

Slot is sinds zijn vertrek bij AZ nooit terug geweest bij de club. "Ik heb één keer op de parkeerplaats mijn auto mogen inleveren", vertelt hij. "En omdat ik daar woonde reed ik er regelmatig langs in die tijd. Maar in het stadion of op het trainingscomplex ben ik nooit meer geweest. Maar ik kijk er met een prettig gevoel naar uit. Ik heb heel fijn en prettig samengewerkt met iedereen daar. Ik heb ook alle aanleiding om te denken dat de mensen intern het leuk vinden om mij weer te zien. Dat was hier in Rotterdam ook zo. De reacties waren louter positief. Ik denk dat de emotie meer bij de buitenwereld zit."