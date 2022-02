Ten Hag komt lachend dichterbij staan na vraag over seizoen 2018/19

Woensdag, 23 februari 2022 om 20:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:08

Erik ten Hag vindt het lastig om het huidige Ajax te vergelijken met de succesploeg van het seizoen 2018/19. Met spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech reikte Ajax destijds tot de halve finale van de Champions League; woensdagavond hoopt de huidige ploeg tegen Benfica een eerste stap te zetten richting de kwartfinale. Rafael van der Vaart zei in de aanloop naar het duel dat Ajax in het seizoen 2018/19 individueel betere spelers had.

Als verslaggever Wytse van der Goot aan Ten Hag vraagt wat hij van die uitspraak vindt, komt de trainer lachend dichterbij staan: door het oorverdovende geluid in het stadion hoort hij de vraag aanvankelijk niet goed. "Ik herinner me dat we toen best een moeilijke fase hadden na de winter", blikt hij vervolgens terug op het seizoen 2018/19. "Juist in de wedstrijd tegen Real Madrid konden we een hoger niveau aantikken, doordat we werden uitgedaagd. Nu zitten we eigenlijk in een heel goede fase. Natuurlijk was dat een geweldige ploeg, maar ik vind het altijd moeilijk om ploegen met elkaar te vergelijken. Ik denk dat er nog wel rek in deze ploeg zit."

??'Wij moeten grote tegenstanders willen ergeren!' Ajax-trainer Erik ten Hag oogt ontspannen 'De spelers hebben ernaar uitgekeken'#ZiggoSport #UCL #BENAJA pic.twitter.com/NA7pav2QYr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 23, 2022

Ten Hag wil nog niet denken aan het winnen van de Champions League. "Daar moeten wij helemaal niet aan denken. Wij willen grote tegenstanders ergeren en van wedstrijd tot wedstrijd kijken. Dat is een cliché, maar zo is het wel. We zullen over twee wedstrijden heel goed moeten zijn", zegt hij over de strijd met Benfica. In het interview maakte Ten Hag een relaxte indruk, concluderen Van der Vaart en Van der Goot; in de studio is Youri Mulder eveneens blij om te zien hoe rustig en vrolijk Ten Hag voor de camera staat.

"Hij heeft plezier in zijn werk. Dat is leuk om te zien. Ik ken hem natuurlijk nog van FC Twente, waar ik samen met hem heb gespeeld. Dit is eigenlijk precies dezelfde persoon als toen", zegt de analist. "Je ziet dat hij er plezier in heeft om te praten over voetbal. Dan is zo’n gesprekje hartstikke leuk. Wat hem betreft mag dat dan nog wel tien minuten doorgaan, terwijl de meeste trainers ertegenop zien. Hij is hartstikke vrij."