Antony verklaart manier van juichen: ‘Is een grote inspiratiebron voor mij’

Woensdag, 23 februari 2022 om 11:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:16

Antony legt uit waarom hij naar ieder doelpunt voor Ajax en Brazilië de letter ‘L’ met zijn vingers maakt. De 21-jarige vleugelaanvaller laat weten dat die letter voor Larissa staat, een Braziliaans meisje dat herstellende is van kanker. De twee ontmoetten elkaar in 2019 bij São Paulo, waar Antony op dat moment aan de weg timmerde.

“Ze betekent veel voor mij”, vertelt Antony aangedaan in gesprek met Trouw. “Ik zal haar voor altijd in mijn hart meedragen.” De Braziliaanse aanvaller werd diep geraakt door Larissa. Zo bezocht hij haar nog regelmatig en scheerde hij als steunbetuiging zijn hoofd kaal. “Nog steeds hebben we veel contact. Voor elke wedstrijd stuurt ze een bericht om mij succes te wensen. Larissa vormt een grote inspiratiebron voor mij. Hoewel ze veel heeft meegemaakt, blijft ze sterk. Gelukkig gaat het nu goed met haar.”

Antony’s L celebration partly goes out to Larissa, a young Sao Paulo fan who suffers from leukemia. In the past he shaved his head for her. “Try to imagine.. a little girl suffering from cancer. When I hug her, I feel so much positive spirit. She is inspiration for me." pic.twitter.com/AFtAnVg2x9 — ?????? ???????? ?? (@TheEuropeanLad) October 24, 2021

Antony zal niet snel naast zijn schoenen gaan lopen en probeert bescheiden en nederig door het leven te gaan. Dat komt onder meer door zijn afkomst. De aanvaller van Ajax groeide op in een favela in een buitenwijk van São Paulo. “Die plek zit voor altijd in mijn gedachten”, zegt Antony. “Ik heb elke dag wel dingen gezien die niet goed waren, maar mijn ouders hielden mij altijd voor wat goed en slecht is. Daardoor heb ik geleerd om met beide benen op de grond te blijven. Ik ben niet beter dan iemand anders. Opgroeien in de favela was voor mij een motivatie om te slagen als profvoetballer.”

Antony maakte ruim anderhalf jaar geleden de overstap van São Paulo naar Ajax en is erg te spreken over het leven in Nederland. “Ik voel me hier erg thuis, vooral vanwege het gevoel van vrijheid”, vertelt de aanvaller. “Ik kan hier normaal over straat en rustig boodschappen doen. Daarnaast zijn de mensen vrolijk en de supporters lief.”