Bruno Fernandes ontkent publieke aanval op Maguire via Instagram

Dinsdag, 22 februari 2022 om 13:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:22

Bruno Fernandes vindt dat er te veel wordt gezocht achter een onschuldige post van de middenvelder van Manchester United op sociale media. Er werd gesuggereerd dat een door hem gepostte foto met onderschrift op sociale media, opgevat kon worden als een aanval op United-aanvoerder Harry Maguire. Er is in Engelse media de afgelopen weken al veelvuldig geschreven over vermeende onrust achter de schermen op Old Trafford. Fernandes is van mening dat men ten onrechte 'alles in twijfel trekt' bij the Red Devils.

De laatste tijd wordt er druk gespeculeerd over het ontstaan van verdeeldheid in de kleedkamer van United, waarbij de roep om Cristiano Ronaldo tot nieuwe aanvoerder te benoemen steeds luider zou klinken. Fernandes wakkerde het vuur aan toen hij een foto op zijn Instagram-account deelde waarop hij samen met Eric Bailly en Raphaël Varane aan het trainen was. De Portugees schreef als onderschrift dat hij zich ‘heel veilig voelde’ tussen de twee centrale verdedigers die concurrenten van Maguire zijn.

Nadat Fernandes zag dat zijn onschuldige post de nodige ophef veroorzaakte, moest hij zijn irritatie kwijt tegenover Premier League Productions. “Eerlijk gezegd denk ik dat mensen alles in twijfel trekken bij deze club”, zegt de middenvelder. “Elke week wordt er een nieuw verhaal verzonnen over iets anders. Ik postte een foto op Instagram waar ik met Raphaël Varane en Eric Bailly was en ik onder schreef: ‘ik voel me heel veilig in het midden van deze twee.' Ik bedoelde ‘veiligheid' in de zin van dat ze mijn bodyguards zijn wanneer iemand mij bedreigt. En mensen klagen dat dit een aanval op Maguire was.”

"Maar Maguire was niet de enige verdediger die niet op de foto stond”, aldus Fernandes. Naast de aanvoerder van United ontbraken ook de centrale verdedigers Victor Lindelöf en Phil Jones op de door de Portugees geposte foto. “Mensen willen klagen en verhalen rond ons verzinnen, maar het belangrijkste is dat we een eenheid blijven vormen en ons werk op het veld doen. En als we niet winnen, is dat niet omdat Maguire of ik niet goed speelt, maar omdat het team niet goed speelt en niet op de juiste manier presteert. Bij ons in de kleedkamer geven we elkaar niet de schuld, maar draait het om begrijpen hoe we uit slechte situaties komen.”

De Daily Mirror berichtte vorige week nog dat er sprake is van een power struggle in de kleedkamer van United. De Engelse krant schreef dat interim-manager Ralf Rangnick gesprekken heeft gevoerd met Ronaldo en Maguire over wie de aanvoerdersband de rest van het seizoen moet dragen bij United. Maguire liet vervolgens via Twitter weten dat er niets waar is van het verhaal. “Ik heb veel berichten gezien over Manchester United die niet waar zijn en dit is er weer een. Het is niet de bedoeling dat ik ga reageren op alles dat geschreven wordt, maar hier wilde ik duidelijk over zijn. We zijn eensgezind en de focus ligt op zondag. Geniet van je dag iedereen”, schreef Maguire op Twitter als reactie op het verhaal van de boulevardkrant.