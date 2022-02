Eerste zege Almere City FC in 2022 komt tegen wederom falend Jong Ajax

Maandag, 21 februari 2022 om 21:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:02

De eerste overwinning van Almere City FC in 2022 is een feit. De nieuwe nummer achttien in de Keuken Kampioen Divisie wist nummer vier Jong Ajax, dat onlangs met met maar liefst 6-2 verloor van Excelsior, namelijk te verrassen in Amsterdam: 1-3. Er waren maandagavond ook zeges voor NAC Breda en Excelsior, dat op punten (49) nu gelijk staat met Jong Ajax maar vanwege het betere doelsaldo voorlopig de derde plaats inneemt.

Jong Ajax - Almere City FC 1-3

De ploeg van trainer Alex Pastoor kende een uitstekende start op Sportpark De Toekomst, met de openingstreffer al in de elfde minuut. Jeffry Puriel faalde niet alleen voor doelman Jay Gorter na een schitterend steekballetje van Lance Duijvestijn: 0-1. Met bijna een halfuur op de klok in Amsterdam kwam de laagvlieger uit Almere zelfs op 0-2. Duijvestijn leek een grote mogelijkheid te verprutsen, maar de inglijdende Tijmen Wildeboer kroonde zich uiteindelijk tot doelpuntenmaker. Een flinke tegenvaller voor Jong Ajax, dat de spanning echter terugbracht nog voor het rustsignaal.

Naci Ünüvar scoorde voor Jong Ajax, dat desondanks moest buigen voor Almere City FC.

Naci Ünüvar verwerkte een voorzet tot doelpunt in de 36ste minuut. De spelmaker had twee minuten voor rust een goede kans om gelijk te maken, maar zijn schot werd net op tijd geblokt door de Almere-defensie. Tien minuten na rust bracht doelman Nordin Bakker net op tijd redding voor Almere in een hachelijke situatie voor het doel. Een minuut later was de marge weer twee. De eerder nog trefzekere Wildeboer legde af op Puriel, die van dichtbij voor de 1-3 zorgde. Een nieuwe klap voor Jong Ajax, dat niet meer in staat was tot een comeback in het restant van de thuiswedstrijd.

Jong AZ - NAC Breda 0-2

De bezoekers uit Brabant, die voorlopig genoegen moeten nemen met een plaats in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie, namen halverwege de eerste helft de leiding. Een afgemeten hoekschop van Odysseus Velanas kwam terecht bij de mee opgekomen verdediger Danny Bakker, die bij de tweede paal simpel binnen kon werken: 0-1. NAC bleef dominant in de eerste helft, zonder dat dat meer treffers opleverde. Na de hervatting werd onder meer Velanas tweemaal gestuit in kansrijke positie. De overwinning van NAC tegen het beloftenelftal van AZ kwam niet meer in gevaar, zeker niet toen de uitblinkende Velanas in blessuretijd de 0-2 aantekende na goed voorbereidend werk van Pjotr Kestens.

Danny Bakker loopt juichend weg na zijn openingsdoelpunt tegen Jong AZ.

Jong FC Utrecht - Excelsior 0-1

Bij Jong FC Utrecht viel de basisplaats van Othman Boussaid op. De linkermiddenvelder stond dit kalenderjaar in de basis in het eerste, maar verloor een paar weken terug zijn plek en deed een helft mee bij de beloften. Het verschil werd door Excelsior al in de achttiende minuut gemaakt, toen Reuven Niemeijer van afstand raak poeierde: 0-1. Jong Utrecht werd vlak voor rust dreigend, maar Rocco Robert Shein kon zijn twee schieten achter elkaar niet de juiste richting meegeven. Ook na rust drong de thuisploeg aan en werd in de slotfase een grote kans gecreëerd voor Remco Balk, die Stijn van Gassel zag redden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 26 17 8 1 28 59 2 FC Emmen 25 16 4 5 22 52 3 Excelsior 27 15 4 8 19 49 4 Jong Ajax 27 15 4 8 12 49 5 ADO Den Haag 26 17 3 6 22 48 6 FC Eindhoven 26 14 5 7 17 47 7 De Graafschap 26 13 6 7 13 45 8 Roda JC Kerkrade 26 11 10 5 20 43 9 NAC Breda 26 9 9 8 7 36 10 Jong PSV 26 10 5 11 5 35 11 VVV-Venlo 26 10 3 13 -2 33 12 Telstar 26 6 10 10 -19 28 13 Jong FC Utrecht 27 8 4 15 -19 28 14 TOP Oss 26 7 6 13 -11 27 15 FC Den Bosch 26 8 2 16 -21 26 16 MVV Maastricht 26 8 2 16 -26 26 17 Jong AZ 26 7 4 15 -11 25 18 Almere City FC 27 5 8 14 -17 23 19 FC Dordrecht 26 5 7 14 -21 22 20 Helmond Sport 25 5 6 14 -18 18