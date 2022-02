Perez kritisch op ‘botsauto’; Slot kan niet ontkennen: ‘Hij was ongelukkig’

Zondag, 20 februari 2022 om 19:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:25

Alireza Jahanbakhsh maakte zondagmiddag naar eigen zeggen 'zijn mooiste goal ooit'. De rechteraanvaller van Feyenoord knalde tegen SC Cambuur (3-1 zege) weergaloos via onderkant lat raak, maar heeft Kenneth Perez daarmee nog niet overtuigd. "Hij was de hele wedstrijd botsauto, hij liep tegen alles en iedereen op", aldus de Deen op ESPN.

Jahanbakhsh maakte niet het enige werelddoelpunt bij Feyenoord, want ook Luis Sinisterra vlamde een bal in de kruising. "En toch vind ik die van Sinisterra mooier, omdat je dit bij hem vaker ziet", reageert Perez. "De pass van Orkun Kökçü is veel te hard, maar hij controleert hem heel goed en schiet hem dan zo mooi binnen. Natuurlijk is die van Jahanbakhsh ook mooi, maar dat is meer toeval, heb ik het idee."

Slot gaat in op Jahanbakhsh en op het aanblijven van Frank Arnesen.

Arne Slot is het eens met de kritiek van Perez op Jahanbakhsh. "Ali had veel balverlies, dat is helder", zei de trainer van Feyenoord op de persconferentie. Jahanbakhsh verloor in totaal 15keer de bal; alleen Tyrell Malacia (18 keer) deed het slechter bij Feyenoord. "Hij was ook wat ongelukkig, omdat hij bij 1-1 Bryan Linssen een-op-een met keeper zette, maar die maakte dat op dat moment niet af. Dan maken wij vlak voor rust 2-1, toen lieten we het staan zoals we stonden. Dan is het ook wel een kwaliteit van Ali - en daar stoor ik me heel eerlijk gezegd ook weleens aan - ook als hij wat minder in de wedstrijd zit, dan blijft hij maar forceren en gaan. Maar je kan je ook verschuilen en simpele balletjes spelen, maar hij kapt naar binnen en schiet die bal binnen."

Slot komt eveneens tot een vergelijkbare conclusie als Perez over de doelpunten van Sinisterra en Jahanbakhsh. "Het waren beide prachtige goals, waarbij aan de eerste een schitterende aanname voorafging", doelt Slot op harde halfhoge bal die Sinisterra te verwerken kreeg op aangeven van Orkun Kökçü. "Dus als ik zou kiezen, zou ik voor de eerste kiezen."

Reactie van Jahanbakhsh

Jahanbakhsh zelf verscheen na afloop voor de camera bij ESPN en sprak vol bewondering over zijn eigen treffer. "Ik heb hem vier of vijf keer teruggezien, denk ik", lachte de Iraniër. "Hij is niet slecht, hè. In de eerste helft probeerde ik het al een paar keer, maar toen lukte het niet. Toen ik de bal van Sini kreeg, dacht ik: naar binnen gaan en gewoon proberen. Ik denk dat het een goede goal was."

"Dit was de mooiste goal die ik ooit heb gemaakt, denk ik", zei Jahanbakhsh, die ook over zijn spel in het algemeen tevreden is. "Ik vond mezelf goed. Ik probeerde belangrijk te zijn in de wedstrijd. Ik probeer nu nog meer goals te maken dan een paar weken geleden, mijn rendement moet gewoon goed zijn als aanvaller."