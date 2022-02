Blaswich wil niets weten van ‘Schwalbe van het Jaar’: ‘Waarom?’

Zondag, 20 februari 2022 om 07:40

Janis Blaswich stelde zich zaterdag ogenschijnlijk kandidaat voor ‘de Schwalbe van het Jaar’. De doelman van Heracles Almelo voorkwam tegen AZ na een foutieve pass balverlies op een gevaarlijke plek. Hij passeerde twee man en ging ietwat laat naar de grond toen hij het leer iets te ver voor zich uitspeelde, op een meter of vijftien voor de middenlijn. Blaswich ontkende na afloop van de 2-1 nederlaag bij ESPN dat hij toneelspeelde.

Verslaggever Pascal Kamperman vroeg aan Blaswich hoe het precies zat ‘met zijn enorme schwalbe’.”Wij noemen dat een duik in het zwembad.” Blaswich: “Waarom? Hij raakte me toch. Ja, hij raakt mij. Hij raakte mij, honderd procent. Als de scheidsrechter verder laat gaan, dan zal de VAR dat zien.”

? Janis Blaswich heeft een duidelijke mening over zijn 'schwalbe':



"Hij raakt mij 100%."#azher pic.twitter.com/6v7IMHO7Ga — ESPN NL (@ESPNnl) February 19, 2022

Kamperman wees Blaswich er vervolgens op dat hij nog twee stappen zette, alvorens hij viel. “Ja, hij raakt mij”, luidde het korte weerwood van de doelman, die duidelijk geen zin meer had om op het moment in te gaan. Heracles ging zaterdag met 2-1 onderuit in Alkmaar. In 2005 wist de ploeg uit Almelo voor het laatst te winnen bij AZ, dat dit seizoen al zeventien wedstrijden op rij ongeslagen is.

Heracles leed alweer de negende uitnederlaag van dit Eredivisie-seizoen, net zoveel als in de gehele vorige Eredivisie-campagne. Het team van Frank Wormuth kwam tegen AZ tot vier balcontacten in de vijandelijke zestien: het laagste aantal voor de Almeloërs in een Eredivisiewedstrijd sinds 15 oktober 2016 (toen 4 tegen PSV). “Een verdiende nederlaag”, benadrukte Justin Hoogma bij RTV Oost. “We konden de bal niet vasthouden. Dan kom je erg onder druk te staan.”

“Het balbezit houden is dit hele seizoen in uitduels een probleem. De uitgespeelde kansen voor AZ vielen nog mee. Ze hadden natuurlijk wel een groot overwicht.” Heracles, dat nu een ontmoeting met hekkensluiter PEC Zwolle wacht, staat twaalfde in de Eredivisie met 23 punten. Het gat met de gevarenzone bedraagt 4 punten.