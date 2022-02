Mat AZ trekt mede dankzij kanonskogel Reijnders zege over de streep

Zaterdag, 19 februari 2022 om 22:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:04

AZ heeft zaterdagavond in eigen huis zonder te imponeren afgerekend met Heracles Almelo. Tijjani Reijnders zette de ploeg van trainer Pascal Jansen in de eerste helft op voorsprong, waarna Nikolai Laursen vlak voor rust de gelijkmaker binnenknikte. Dankzij een treffer van Vangelis Pavlidis bleven de drie punten uiteindelijk in Alkmaar: 2-1. Door de zege komt AZ met 45 punten op respectievelijk twee en drie punten van Feyenoord en PSV, die zondag nog in actie komen.

Bij AZ werd er voor aanvang van het duel met Heracles uitgebreid afscheid genomen van Myron Boadu, die afgelopen zomer naar AS Monaco vertrok. Pantelis Hatzidiakos keerde bij de Alkmaarders na een schorsing terug in de basis. Uitgerekend zijn vervanger Sam Beukema had afgelopen weekend met twee treffers een belangrijk aandeel in de 1-4 zege op Go Ahead Eagles. De rentree van Hatzidiakos tegen Heracles was echter van korte duur, want halverwege de eerste helft moest de Griekse verdediger de strijd staken vanwege een blessure aan zijn rechterzij. Met de in vorm verkerende Beukema had trainer Jansen een waardige vervanger klaarstaan. Beide ploegen leken de bezoekers in het AFAS Stadion een vrij matte eerste helft voor te schotelen, waarin kansen schaars waren.

??

De openingstreffer van de thuisploeg kwam daardoor enigszins uit de lucht vallen, maar dat maakte hem niet minder fraai. De ploeg van trainer Frank Wormuth kreeg een hoekschop van Jesper Karlsson niet goed weggewerkt, waarna Reijnders kiezelhard via de onderkant van de lat raak schoot: 1-0. Waar AZ na 45 minuten dacht met een minimale voorsprong de kleedkamers op te kunnen zoeken, toonde Heracles zich op slag van rust ook uit uiterst efficiënt. Na een fraaie voetbeweging van Bilal Basacikoglu werd Ruben Roosken vrijgespeeld aan de linkerflank. De back had een afgemeten voorzet in huis op Laursen, die overtuigend bij de eerste paal kon binnenknikte: 1-1.

AZ wist voor rust door het stroeve spel niet te imponeren, maar kende in de tweede helft een ware droomstart. De eerste keer dat de ploeg van Jansen tegen Heracles een vlotlopende aanval op de mat legde, was het direct raak. Hakon Evjen gaf mee op Yukinari Sugawara, die laag voorgaf. Pavlidis werd door Marco Rente uit het oog verloren, waardoor de Griekse spits eenvoudig de 2-1 kon binnenlopen. Ondanks de nieuwe voorsprong van de Alkmaarders, slaagde AZ er niet in om door te drukken. De enige serieuze mogelijkheid in een weinig enerverende tweede helft kwam op naam van Jesper Karlsson, die een zijn volley net voorlangs zag gaan.

Heracles Almeldo-doelman Janis Blaswich baarde opzien door na een slechte terugspeelbal op avontuur te gaan en buiten zijn zestienmetergebied twee tegenstanders uit te spelen. De sluitpost werd vervolgens gered door scheidsrechter Ingmar Oostrom, die floot voor een overtreding na een schwalbe van Blaswich. De bezoekers bleken in de slotfase niet in staat om in aanvallend opzicht een vuist te maken, waardoor de zege van AZ geen moment in gevaar kwam.