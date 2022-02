‘Raiola zou een logischere TD voor Ajax zijn dan Sneijder en Seedorf’

Zaterdag, 19 februari 2022 om 09:35

Sjoerd Mossou stelt dat de afgelopen tien jaar de functie van technisch directeur te gecompliceerd is geworden om de baan toe te vertrouwen aan voormalig profvoetballers als Clarence Seedorf en Wesley Sneijder. De oud-Ajacieden werden de voorbije dagen geopperd als opvolger van Marc Overmars als directeur voetbalzaken van Ajax. Mossou benadrukt dat oud-profvoetballers niet per definitie geschikt zijn voor functies in de directie.

“Nog niet zo lang geleden had het best gekund. Voetbal was nog een vrij overzichtelijke wereld, waarin de technisch directeur een scout naar Scandinavië of Rio stuurde, even zijn oude trainer belde en vervolgens een contract afsloot. Zaakwaarnemer een hand, speler een hand. Klaar”, schrijft de journalist in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Johan Cruijff leefde nog, de man die vond dat juist voetballers het talent hadden om allerhande topfuncties te bekleden, desnoods rechtstreeks vanaf het veld, hup, aan het werk.”

“Nog vlug een avondcursusje aan de 'Johan Cruyff University' en je was er helemaal klaar voor.” Mossou wijst erop dat het internationale topvoetbal niet alleen een miljardenbusiness is geworden, maar ook ‘een ondoorzichtige wereld vol duistere dwarsverbanden, politiek, internationale netwerken, schimmige belastingconstructies en machtige zaakwaarnemers'. “Transfers zijn niet eenvoudig meer te beklinken. 'De top van het Europese voetbal is House of Cards geworden. In achterkamertjes wordt een onnavolgbaar spel gespeeld.'

Een goed netwerk zegt niet langer alles meer, zo legt Mossou uit. “Hartstikke leuk als je José Mourinho of Andrea Pirlo nog van vroeger kent, maar het topvoetbal speelt zich achter de schermen af in een totaal andere dimensie.” Ervaring bij clubs als bijvoorbeeld FC Utrecht of AZ hoeft tegenwoordig niet veel te betekenen. “Je koopt er weinig voor als je opeens moet schakelen tussen Jorge Mendes, Real Madrid, Fluminense, vijf fiscaal juristen en een mysterieuze Braziliaanse investeringspartij.”

Mossou stelt dat zaakwaarnemer Mino Raiola in dat opzicht juist een geschikte technisch directeur zou zijn, al beseft hij dat dit niet realistisch is en ook niet voor de hand ligt. “Het is dat Mino Raiola met serieuze gezondheidsproblemen worstelt, en in Amsterdam moeten ze er niet aan denken natuurlijk, maar in veel opzichten zou hij een logischer technisch directeur voor Ajax zijn dan Sneijder en Seedorf.'