Gedwongen vertrek bij Vitesse slaat in als een bom: ‘Woede en onbegrip’

Vitesse heeft dinsdag het ontslag van minstens twintig personeelsleden bekendgemaakt, zo meldt de Gelderlander. De ontslagronde bij het kantoorpersoneel komt in Arnhem ongekend hard aan. De betrokken medewerkers reageerden vol 'verdriet, ontzetting, onbegrip en woede' op het besluit, zo weet het regionale dagblad.

Door de gigantische financiële problemen en de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie moet Vitesse zoveel mogelijk bezuinigingen doorvoeren. Onderdeel daarvan is dat liefst een derde van het kantoorpersoneel moet vertrekken. Dat nieuws sloeg dinsdag in GelreDome in als een bom.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Niet alleen op kantoor, ook in het voetbalgedeelte gaat Vitesse gigantisch snijden in de kosten. De spelersbegroting loopt terug van 8,4 miljoen euro dit seizoen naar circa 4 miljoen euro in de komende voetbaljaargang. Ook de technische staf wordt kleiner. Toch doet Vitesse er alles aan om een representatief elftal over te houden.

Crisismanagers Edwin Reijntjes (interim-directeur) en Paul van der Kraan (adviseur) doen er alles aan om Vitesse voor het Nederlands voetbal te behouden. De club heeft na jaren van wanbeleid onder buitenlandse investeerders 18,9 miljoen euro schuld.

Vitesse zoekt nieuwe investeerders om het hoofd boven water te kunnen houden. Er worden gesprekken gevoerd met Arnhemse ondernemers, maar ook opnieuw met buitenlandse partijen.

Supporters haalden middels een crowdfundactie ongeveer twee miljoen euro binnen voor Vitesse, maar er is veel meer nodig. Reijntjes schat het benodigde bedrag voor de komende jaren op 20 miljoen euro.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties