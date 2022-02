‘Barça op driver’s seat in transferrace: 20 miljoen loon, 40 miljoen commissie’

Vrijdag, 18 februari 2022 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 02:08

Barcelona gaat zijn boekje te buiten voor Erling Braut Haaland, zo meldt Sport. De Catalanen zetten alles op alles om de 21-jarige topspits van Borussia Dortmund komende zomer binnen te halen. Haaland moet de absolute leider worden van het nieuwe Barcelona, dat bereid is om alle eisen van de Noorse goalgetter in te willigen, zo heeft Joan Laporta inmiddels aan hem gecommuniceerd.

Barça weet dat de concurrentie in de strijd om de handtekening van Haaland gigantisch is: aartsrivaal Real Madrid klopt nadrukkelijk op de deur, terwijl ook Paris Saint-Germain en Manchester City worden genoemd. Haaland kan Dortmund komende zomer verlaten voor een gelimiteerde som van 75 miljoen euro, een bedrag dat voor geen van de geïnteresseerde clubs een probleem is. De komende maanden zal de doelpuntenmachine, in Duitsland goed voor 80 goals in 79 duels, een beslissing nemen. Volgens Sport neigt Haaland in ieder geval naar Spanje.

Laporta stelt alles in het werk voor el gran objetivo, het grote doel. De president wil Haaland de onbetwiste sterspeler van Barcelona maken, zowel op het veld als daarbuiten, bijvoorbeeld in uitingen op sociale media. Het is een rol die de internationale uitstraling van de centrumspits zal vergroten en die hij bovendien minder snel zal krijgen bij een van de concurrenten. Bij Real Madrid zal bijvoorbeeld ook veel aandacht uitgaan naar Kylian Mbappé, die naar verwachting wordt overgenomen van Paris Saint-Germain.

Barcelona is herstellende van een enorme financiële crisis, maar Haaland zal daar niets van merken. Hij kan voor twintig miljoen euro per jaar de bestbetaalde speler van de club worden en wordt extra beloond voor individuele topprestaties en het binnenhalen van prijzen. Daar bovenop komt een torenhoge commissie aan zowel zijn zaakwaarnemer Mino Raiola als zijn vader Alf-Inge. L'Équipe schatte die kosten eerder op twee keer twintig miljoen euro. Door aan alle wensen te voldoen wil Laporta ook de economische slagvaardigheid van zijn club aantonen.

Laporta gelooft dat ook het sportieve aspect Haaland zal aanspreken. Met grote talenten als Pedri, Gavi, Ansu Fati, Ferran Torres en Nico González kan Barcelona in zijn ogen werken aan een elftal dat weer meestrijdt om het winnen van de Champions League. Bovendien spiegelt hij Haaland voor dat Barcelona de perfecte plek is om te jagen op de Ballon d'Or. Lionel Messi won de prestigieuze prijs zeven keer in Catalonië en ook Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo en Hristo Stoichkov behaalden de prijs in Barcelona-shirt.