Databureau voorspelt opvallend grote kans van Ajax op Champions League-titel

Dinsdag, 15 februari 2022 om 09:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:52

Als we de berekeningen van FiveThirtyEight mogen geloven heeft Ajax een aanzienlijke kans om dit seizoen de Champions League te winnen. Het databureau acht de kans dertien procent dat de Amsterdammers de finale winnen, waarmee de ploeg van Erik ten Hag op de vierde plek staat na Manchester City, Bayern München en Liverpool. Ajax houdt daarmee onder meer Paris Saint-Germain, Real Madrid en Chelsea achter zich. PSV heeft van alle clubs de grootste kans om de Conference League te winnen.

Op basis van de groepsfase, sterkte van de teams, (mogelijke) tegenstanders in het vervolg van het Europese clubtoernooi en talloze andere factoren, wordt berekend wie de favoriet is om de Champions League te winnen. Geschat wordt dat Manchester City 25 procent kans heeft om te winnen, gevolgd door Bayern München (20 procent), Liverpool (15 procent), Ajax (13 procent) en Chelsea (10 procent). De kans dat Real Madrid (4 procent) of Paris Saint-Germain (4 procent) er met de titel vandoor gaat wordt aanzienlijk lager ingeschat.

Laatstgenoemde clubs nemen het dinsdagavond in de heenwedstrijd in het Parc des Princes tegen elkaar op. Ajax speelt zijn eerste achtste finale volgende week pas. Op woensdag 23 februari gaat het elftal van Ten Hag op bezoek bij Benfica. Drie weken later is de return in de Johan Cruijff ArenA. FiveThirtyEight heeft berekend dat Ajax 48 procent kans heeft om de halve finale te halen, waarmee het boven Liverpool (46 procent) staat. De ploeg van Jürgen Klopp neemt het in de achtste finales op tegen Internazionale.

Ook PSV en Feyenoord scoren goed volgens de berekeningen van het databureau. De Eindhovenaren (14 procent) hebben van alle clubs de grootste kans om de Conference League te winnen. Feyenoord volgt op de tweede plek met 13 procent. De top vijf wordt gecompleteerd door Stade Rennes (12 procent), AS Roma (11 procent) en Leicester City (9 procent). AZ volgt met 9 procent op de zevende plek. De kans dat Vitesse het derde Europese clubtoernooi wint wordt zeer klein geacht. De Arnhemmers hebben minder dan één procent kans op de titel.