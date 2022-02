Scholes fileert United na zoveelste mokerslag: ‘Heb medelijden met Rangnick’

Zondag, 13 februari 2022 om 11:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:32

Paul Scholes heeft geen goed woord over voor de prestaties van Manchester United. De ploeg van Ralf Rangnick liep zaterdagmiddag tegen Southampton (1-1) tegen de zoveelste tik aan en wist in de maand februari geen van zijn drie wedstrijden te winnen. Volgens Scholes schort het aan de mentaliteit bij de spelers. De clublegende heeft medelijden met Rangnick, voor wie de spelers in zijn ogen niet hard genoeg werken.

"Als je de wedstrijd ziet is het duidelijk dat ze niet willen werken voor de club, wat krankzinnig is", steekt Scholes van wal bij BT Sport. "Met alleen talent kom je er niet, het komt ook aan op hard werken. Of de spelers luisteren niet, of ze kunnen het niet of willen het niet kunnen. Er is een gebrek aan interesse, dit seizoen is gewoon niet goed genoeg. Ze moeten een topmanager aanstellen. Het is Manchester United, ze moeten het beste van alles hebben. Wat ze hebben aangesteld is een technisch directeur, hij heeft de afgelopen jaren weinig trainerservaring opgedaan. Dit is een team van individuen."

"It's been a bad six or seven months." "The season's not been good enough." "One team have got a proper Coach, the other team has a Sporting Director." Paul Scholes pulls no punches in his assessment of where Man Utd currently stand... ?? pic.twitter.com/PXCmh6liA2 — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 12, 2022

Desondanks is Scholes van mening dat Rangnick meer respect verdient van de spelersgroep. "Ik heb medelijden met de manager, want hij doet zijn uiterste best om het team op te laden voor wedstrijden als deze tegen Southampton." Rangnick verdedigt ondertussen zijn spelers. "Ik denk niet dat iemand moet geloven dat het de spelers niets kan schelen. De spelers willen dit ook niet. Ze willen geen punten verspelen. De vraag is hoe we compacter en agressiever kunnen spelen als het gaat om het verdedigen van een voorsprong. Dat is het belangrijkste probleem, niet de spelers die dat niet zouden willen."

"De spelers kunnen hard zijn, maar de vraag is voor hoelang en op welke momenten", gaat Rangnick verder. "Als ik de doelpunten zie zoals we ze tegenkrijgen, zoals tegen Burnley, dan is dat te makkelijk. Het is niet eens moeilijk voor Burnley en Southampton om te scoren tegen ons. Tegen Middlesbrough was het hetzelfde verhaal. Ons team heeft veel technische spelers en het is voor hen moeilijk om lang compact te blijven spelen. Dit is een van onze problemen. We krijgen minder goals tegen dan voorheen, gemiddeld minder dan één per wedstrijd. Maar het helpt niet als je niet vaker dan één keer scoort."