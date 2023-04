Masseur Manchester United doet bizarre deal met Ronaldo uit de doeken

Donderdag, 20 april 2023

Rod Thornley heeft een boekje opengedaan over zijn tijd als masseur bij Manchester United. De 47-jarige Engelsman werkte tussen 2000 en 2019 bij de Engelse grootmacht en had in die tijd menig sterspeler op de massagetafel liggen. Zo bouwde hij een vertrouwensband op met Paul Scholes, Wayne Rooney en Cristiano Ronaldo. Met laatstgenoemde sloot hij een even bizarre als lucratieve deal.

In zijn negentien jaar als masseur bij Manchester United maakte Thornley veel mee, zo vertelt hij in de podcast Under the Cosh. De meest absurde actie kwam misschien wel op naam van Ronaldo. De Portugees werd gedurende zijn eerste periode bij the Mancunians geregeld onder handen genomen door de therapeut. “Op een gegeven moment stond The X Factor op toen ik hem aan het masseren was. Hij vroeg wie de vrouw in beeld was. Het ging om Dannii Minogue, de zus van Kylie”, vertelt Thornley.

“Cristiano polste me of ik haar nummer kon regelen. Een paar maanden later hetzelfde verhaal, maar nu met Kimberly Wyatt, lid van popgroep Pussycat Dolls", gaat Thornley verder. "Ik kreeg dat wel gedaan, maar vroeg hem tegelijk wat ik eraan overhield. Cristiano had een Porsche Carrera in die tijd en hij beloofde me: ‘Als ik ooit naar Real Madrid ga, dan verkoop ik je die wagen voor de helft van de prijs.' In 2009 was het zover. Ik betaalde 34.000 euro in plaats van 68.000 euro. Daags nadien verkocht ik de auto door voor 57.000 euro. Niet slecht voor twee telefoonnummers."

Thornley vertelt verder hoe hij bij de club terecht is gekomen. “Ik werkte als klusjesman in de buurt. Toen United een zwembad op het oefencomplex installeerde, hadden ze iemand nodig. Ik kende de spelers via mijn broer en ging relaxed met hen om. Van daaruit vroeg de club mij of ik zin had om masseur te worden. Ik schoolde me om en ging daarna overal mee. Ik raakte bevriend met heel wat spelers. Ik probeerde iedereen op z'n gemak te stellen met een goed gesprek tijdens de massage."