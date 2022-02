Diego Simeone barst in tranen uit na krankzinnige 4-3 overwinning

Zaterdag, 12 februari 2022 om 23:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:23

Atlético Madrid heeft zaterdagavond op sensationele wijze gewonnen in LaLiga. In eigen huis was de ploeg van trainer Diego Simeone met 4-3 te sterk voor Getafe. Er leek geen vuiltje aan de lucht toen Atlético, ondanks een gemiste strafschop van Luis Suárez, op een 2-0 voorsprong kwam, maar Getafe kantelde de wedstrijd en stond enkele minuten voor rust plotseling 2-3 voor. De thuisploeg bleek de langste adem te hebben en trok de zege uiteindelijk met tien man nog over de streep. Voorlopig bezet het team van Simeone de vierde plek op de ranglijst, al kan Barcelona, dat een punt én een duel minder heeft, zondag de positie nog heroveren.

De ontmoeting in het Wanda Metropolitano stond direct in vuur en vlam. In de zesde speelminuut werd Suárez in de zestien onderuitgehaald door doelman David Soria, waarna arbiter Ricardo de Burgos de bal op de stip legde. De Uruguayaan mocht zelf aanleggen vanaf elf meter, maar hij miste zijn eerste strafschop sinds 3 maart 2016. Desalniettemin hielden los Colchoneros goede hoop op een vlotte openingstreffer, die in de negentiende minuut alsnog gevonden werd. Na een voorzet vanaf de rechterkant werd een terugkopbal van Suárez slecht verwerkt door de defensie van Getafe. De bal caramboleerde voor de voeten van Ángel Correa, die van dichtbij raak schoot: 1-0.

'Luisito is niet meer Pistolero' ?? De vormcrisis van Luis Suarez zet zich voort. Of lag het toch aan de jinx van @elsierd ? ???? pic.twitter.com/kcJ5HpaOgY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2022

Nog geen tien minuten later verdubbelde Matheus Cunha de voorsprong. Thomas Lemar liet een voorzet van Marcos Llorente lopen, waardoor Cunha ter hoogte van de tweede paal eenvoudigerwijs kon intikken: 2-0. Atlético dacht de zege al min of meer op zak te hebben, maar niets bleek minder waar. Binnen een tijdsbestek van twaalf minuten kantelde de wedstrijd namelijk volledig. Borja Mayoral maakte op aangeven van Jakub Jankto de 2-1, terwijl Enes Ünal vanaf de penaltystip zowel de gelijkmaker als de plotselinge 2-3 verzorgde. Een handsbal van Cunha ging vooraf aan de eerste strafschop; vanwege hands van Lemar kreeg Getafe vijf minuten later een nieuwe penalty.

Simeone moet huilen ?? De 10 man van Atléti flikken het alsnog en trekken de overwinning tegen Getafe over de streep ????? Wat een ontlading! ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiGetafe pic.twitter.com/E7mZNwTPJK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 12, 2022

De sensatie in het eerste bedrijf was daarmee nog niet voorbij, daar er ook nog een zesde goal zou vallen. Het was Correa die een voorzet van Lemar met het hoofd verzilverde: 3-3. Nooit eerder vielen er zes treffers in één helft in de trainerscarrière van Simeone en bovendien werd Getafe het eerste team ooit dat drie doelpunten maakte in het Wanda Metropolitano. Na rust leek Atlético diep in de problemen te komen vanwege een directe rode kaart voor Felipe. Een acrobatische trap op Mauro Arambarri was de aanleiding voor het besluit van De Burgos. Wonder boven wonder hield Atlético stand en de thuisploeg completeerde het sprookje in de 89ste speelminuut.

Na een vrije trap Rodrigo De Paul bleef de bal in de doelmond van Soria liggen, waardoor Mario Hermoso de kans kreeg het leer hard in het dak van het doel schieten: 4-3. Simeone hield het na de winnende treffer niet droog en barstte in tranen uit.