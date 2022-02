Ongelukkig moment van Justin Kluivert leidt nederlaag tegen Peter Bosz in

Zaterdag, 12 februari 2022 om 22:52 • Chris Meijer

Olympique Lyon heeft een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om de Champions League-plekken in de Ligue 1. Een door een handsbal van Justin Kluivert veroorzaakte strafschop leidde een 2-0 overwinning van de ploeg van Peter Bosz op OGC Nice in. Daarmee verkleint Olympique Lyon het gat met nummer drie - een plek die aan het einde van het seizoen rechtgeeft op deelname aan de voorronde van de Champions League - Nice tot vijf punten.

Nice, dat aantrad met Kluivert in de basis en Calvin Stengs en Pablo Rosario op de reservebank, kende een valse start. Kluivert kreeg de bal al na drie minuten ongelukkig op de arm in het eigen strafschopgebied, waar de ex-Ajacied zichtbaar voordeel uit haalde. De scheidsrechter kon daarom niet anders dan de bal op de stip leggen. Moussa Dembélé ging achter de bal staan en schoot op doelman Walter Benítez, die de bal in de voeten van Lucas Paquetá tikte. De Braziliaan verzilverde de rebound, maar was te vroeg ingelopen, waardoor de strafschop overnieuw moest worden genomen. Ditmaal wist Dembélé Benítez wel te verschalken: 1-0.

Het spel ging lange tijd over en weer zonder dat daar gigantische kansen uit voortkwamen. Na een halfuur zorgde Karl Toko Ekambi voor weer wat roering door een bal richting rechterkruising te plaatsen, maar Benítez maakte de poging op stijlvolle wijze onschadelijk. Nice was aanvallend machteloos en stelde Anthony Lopes in het eerste bedrijf niet één keer op de proef.

Kort na rust wist Olympique Lyon de marge uit te bouwen. Tanguy Ndombele kreeg de bal ietwat gelukkig voor de voeten binnen het strafschopgebied en bediende Ekambi, die op de lijn de 2-0 tegen de touwen gleed. In die stand kwam in het restant van het duel geen verandering meer, ondanks dat de ploeg van Bosz wel mogelijkheden kreeg om de score verder op te voeren. Tino Kadewere faalde echter oog in oog met Benítez.

Montpellier - Lille OSC 0-1

Met Sven Botman en voormalig FC Groningen-verdediger Gabriel Gudmundsson binnen de lijnen wist Lille na twee nederlagen op rij weer eens te winnen. Xeka verzorgde een kwartier voor het einde het enige doelpunt. Een schot van Benjamin André bleef liggen binnen het strafschopgebied en Xeka profiteerde er dankbaar van dat de bal niet kon worden weggewerkt. Lille wipt door de nipte zege weer over Montpellier heen en bezet voorlopig de achtste plaats in de Ligue 1.