Weghorst maakt diepe indruk in Engeland met ‘subliem staaltje kwaliteit’

Woensdag, 9 februari 2022 om 07:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:11

Wout Weghorst geeft in zijn eerste wedstrijden als speler van Burnley meteen zijn visitekaartje af. Na zijn debuut tegen Watford was hij dinsdagavond van grote waarde in de thuiswedstrijd tegen Manchester United. Weghorst leverde de assist op de gelijkmaker, waardoor the Clarest knap een punt overhielden aan het duel. Met name de manier waarop de assist tot stand kwam kan op lovende woorden rekenen in Engeland.

Weghorst toonde vlak na rust zijn klasse, toen hij met een uiterst handige voetbeweging zowel Harry Maguire als Scott McTominay het bos in stuurde en een goede steekpass in huis had op Jay Rodriguez. Laatstgenoemde faalde niet oog in oog met David de Gea en bracht de ploeg van manager Sean Dyche langszij. Het bleek voldoende voor de hekkensluiter om een punt aan het duel over te houden. "Wout Weghorst is Chris Wood 2.0 voor de helft van de prijs", luidt het oordeel op Twitter. Weghorst dient bij Burnley als vervanger van de naar Newcastle United vertrokken spits.

Het had niet veel gescheeld of Weghorst had het duel in zijn eentje beslist, maar een vlammend schot kort na de gelijkmaker werd stijlvol gepakt door De Gea. Sky Sports riep Weghorst uit tot Man of the Match. De spits kreeg net als ploeggenoten Ben Mee en Nick Pope een 8 als rapportcijfer. "Burnley staat nog steeds onderaan, maar ze zijn wel in staat om vechtlust te tonen. De personificatie van die vechtlust is aankoop Wout Weghorst. Als ze dit nog vaker kunnen laten zien, is er zeker hoop op handhaving."

Burnley maakt gelijk! Jay Rodriguez schiet de 1-1 binnen na een combinatie met Wout Weghorst

Burnley is nog altijd de hekkensluiter van de Premier League, maar speelde wel twee wedstrijden minder dan de directe concurrenten Norwich City, Watford en Newcastle United. Ook Rio Ferdinand was bij BT Sport onder de indruk van het optreden van Weghorst. "Het was een subliem staaltje kwaliteit om weg te draaien en de pass was geweldig. Als Kevin De Bruyne dit had gedaan, waren we hier allemaal gek geworden. Burnley heeft deze goal puur te danken aan de actie van Weghorst, door weg te draaien bij Maguire."

Peter Crouch, voormalig spits van de nationale ploeg en Liverpool, veerde eveneens op van het spel van de Nederlander. "Het lijkt alsof hij zich goed en comfortabel in het Engelse voetbal voelt. Hij is klaar om te vechten en op zoek te gaan naar goals. Hij heeft nog niet voor Burnley gescoord, maar hij maakt indruk en drukt zijn stempel op de ploeg. Hij is overal op het veld en ik denk dat hij een geweldige aanwinst voor de club is als ze hem op de juiste manier gebruiken.”