Ajax, PSV en Feyenoord zullen toptalenten vanaf nu veel minder snel kwijtraken

Dinsdag, 8 februari 2022 om 18:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:22

De FIFA gaat een strenge limiet opleggen voor het aantal spelers dat een voetbalclub mag verhuren. Vanaf het seizoen 2022/23 mogen er nog slechts acht verhuurde spelers onder contract staan, vanaf de zomer van 2024 wordt dat aantal zelfs verlaagd naar zes. Vooral clubs als Manchester City, Real Madrid, Chelsea en Juventus zullen geraakt worden door de nieuwe regels, omdat de supermachten talentenhandel de laatste decennia als businessmodel zijn gaan beschouwen.

Talenten worden door de Europese topclubs op steeds jongere leeftijd weggekaapt uit de jeugdopleiding van kleinere clubs. De grootmachten vissen met sleepnetten de zee leeg: grote aantallen talenten worden voor een klein bedrag ingekocht, in de hoop dat een enkeling het eerste elftal zal halen. De bijvangst wordt niet weggegooid, maar vaak jaren achtereen verhuurd aan andere clubs. Daarmee worden huurvergoedingen binnengehaald en zo kunnen de overbodige spelers zich in de kijker spelen, om uiteindelijk voor een goed bedrag verkocht te worden. Het is een winstgevend businessmodel, maar in de ogen van de FIFA niet in het belang van jonge talenten.

De wereldvoetbalbond wil de talentenhandel dan ook voor een groot deel aan banden leggen met het instellen van een huurlimiet. De nieuwe regels zijn al aangekondigd, maar moeten formeel nog goedgekeurd worden door de FIFA Council. Er komt overigens een uitzondering voor spelers onder 21 jaar die zijn opgeleid door de club zelf; deze talenten tellen niet mee. Het is nog onduidelijk welke voorwaarden zullen gelden om een talent 'zelfopgeleid' te mogen noemen.

Clubs met meeste verhuurde spelers

CLUB LAND AANTAL 1. Atalanta Italië 63 2. Juventus Italië 40 3. Genoa Italië 39 4. Manchester City Engeland 34 5. Sassuolo Italië 29 6. Internazionale Italië 26 7. Real Madrid Spanje 25 8. Parma Italië 24 9. Fiorentina Italië 23 10. Arsenal Engeland 22 10. Atlético Madrid Spanje 22 10. Empoli Italië 22 13. Chelsea Engeland 23 13. Trabzonspor Turkije 21 15. Istanbul Basaksehir Turkije 20 15. Sporting Portugal Portugal 20

Kijkend naar de top vijftien van clubs met de meeste verhuurde spelers, valt op dat het model voornamelijk in Italië populair is. Atalanta spant met liefst 63 tijdelijk weggestuurde spelers de kroon, waarna Juventus (40) en Genoa (39) volgen. Ook Manchester City (34), Internazionale (26), Real Madrid (25), Arsenal (22) en Chelsea (21) zullen hun handelwijze flink moeten aanpassen. Overigens maakt de FIFA ook een einde aan het fenomeen satellietclubs. In het verleden stalde Chelsea grote aantallen spelers tegelijk bij Vitesse, terwijl Manchester City eens acht spelers tegelijk verhuurde aan NAC Breda. Straks mogen nog maximaal drie spelers aan dezelfde club worden verhuurd.

Voor de Eredivisie-clubs lijkt de ingreep door de FIFA gunstig. Vooral voor talenten tussen de zestien en twintig jaar wordt het minder aantrekkelijk om de overstap te maken naar een Europese topclub, vanwege de dreiging om tussen wal en schip te belanden: red je het niet, dan kun je als niet-zelfopgeleide speler ook niet makkelijk verhuurd worden en dreig je te verdwijnen in de anonimiteit van een beloftencompetitie. Mohamed Ihattaren (Juventus) en Philippe Sandler (Manchester City) hadden in januari bijvoorbeeld onmogelijk verhuurd kunnen worden aan respectievelijk Ajax en Feyenoord als de regel nu al van kracht was. Ook een talent als Mink Peeters (links op bovenstaande foto) zou in de nieuwe situatie waarschijnlijk veel minder snel opnieuw op zestienjarige leeftijd overstappen van Ajax naar Real Madrid. Daar werd hij drie keer verhuurd en vervolgens definitief afgeschreven.

Zelf blijven Ajax (5 verhuurde spelers), PSV (3) en Feyenoord (8) al binnen de limiet die vanaf volgend seizoen gaat gelden. Ajax en PSV hebben een groot voordeel ten opzichte van de Rotterdamse concurrent, omdat de eigen talenten in het Jong-elftal al ervaring kunnen opdoen in het betaald voetbal vanwege de deelname aan de Keuken Kampioen Divisie. Feyenoord heeft dan ook het hoogste aantal verhuurde spelers in Nederland, maar zou dus zelfs met dit aantal niet in de problemen komen met de FIFA.