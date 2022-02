Van Nistelrooij gaat niet aan de slag als opvolger van Roger Schmidt

Maandag, 7 februari 2022 om 22:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:14

Ruud van Nistelrooij wordt niet de opvolger van Roger Schmidt als trainer van PSV, bevestigt hij maandagavond aan ESPN. De oefenmeester heeft intern te kennen gegeven dat hij aanblijft bij Jong PSV. Van Nistelrooij werd gezien als potentiële hoofdtrainer van de A-selectie voor komend seizoen, maar de clubleiding zal dus verder moeten kijken.

Van Nistelrooij gaf in december aan voorlopig nog geen hoofdtrainer te willen worden van het eerste, maar na de bekendmaking van het vertrek van Schmidt zei dat een 'nieuwe situatie' is ontstaan. De trainer van Jong PSV werd donderdag gesignaleerd bij het Philips Stadion en had volgens ingewijden een 'reguliere afspraak' met de clubleiding. Het Eindhovens Dagblad schreef toen al dat de kans 'erg gering' was dat Van Nistelrooij als opvolger van Schmidt aan de slag zou gaan.

"Ik heb vrijdag, in tegenstelling tot mijn uitlatingen in december, een kiertje opengehouden", erkent Van Nistelrooij. "In een verkennend gesprek, dat we altijd met elkaar voeren, is de afweging gemaakt. Maar na de wedstrijd van vrijdag (2-0 tegen Helmond Sport, red.) heb ik gezegd dat ik bij mijn huidige traject blijf. Ik heb dat intern gecommuniceerd, dus nu kan ik er duidelijk over zijn. Ik ga volgend seizoen niet naar het eerste van PSV."

Schmidt maakte vorige week bekend te vertrekken aan het eind van het seizoen. De trainer beschikt over een aflopend contract en was de afgelopen maanden niet helder over zijn toekomstplannen. Volgens het Algemeen Dagblad heeft PSV geen concrete toenadering gezocht tot kandidaten. Wel zou de club volgens het Eindhovens Dagblad 'eerder' al informeel contact hebben gezocht met Ronald Koeman, die in het seizoen 2006/07 al werkzaam was in Eindhoven en landskampioen werd. PSV zou echter nog geen antwoord hebben gekregen van het kamp-Koeman.

Er is dus ook geen contact opgenomen met Phillip Cocu, die tussen 2013 en 2018 de scepter zwaaide. Vorige week sloot Cocu een rentree niet uit. "PSV weet dat ze me altijd kunnen bellen. Dat is nu niet opeens anders. Ik sluit nooit dingen bij voorbaat uit", zei hij tegen Voetbal International. Het Eindhovens Dagblad speculeerde vorige week dat Thomas Letsch, de trainer van Vitesse, een interessante optie kan zijn.