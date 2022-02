Nieuwe leider staat op in Eredivisie: ‘Je merkt dat hij alle lijnen uitzet’

Zondag, 6 februari 2022 om 13:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:14

Orkun Kökçü laat zondag zien in blakende vorm te steken. De 21-jarige middenvelder zette Feyenoord tegen Sparta Rotterdam al vroeg op voorsprong en had ook een behoorlijke bijdrage in de 2-0 (de ruststand). Kökçü wordt door Mario Been gezien als de grote leider van Feyenoord en krijgt veel complimenten. "'Kökçü neemt Feyenoord bij de hand", ziet Been bij ESPN.

Feyenoord kende een flitsende openingsfase, waarin Kökçü al in de vierde minuut scoorde. De Turks international kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied, kapte zijn tegenstander uit en schoot met links. Kökçü had geluk dat het schot van richting werd veranderd en daardoor doelman Maduka Okoye kansloos liet. Zeven minuten later was de Feyenoorder opnieuw belangrijk door aan de zijlijn Arno Verschueren af te troeven en vervolgens een heerlijke dieptebal te versturen op Luis Sinisterra. Alireza Jahanbakhsh maakte uit de aanval die volgde 2-0.

Een geweldige aanval van Feyenoord wordt goed afgemaakt door Alireza Jahanbakhsh ?? ?Let vooral op de pass van Orkun Kökcü ?? ?? ESPN 2 #?? #FEYSPA pic.twitter.com/3NWSdzdIEf — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2022

Been is dan ook enthousiast over het spel van Kökçü. "De eerste helft van het seizoen vond ik hem nog heel vlak spelen", aldus de ex-trainer van Feyenoord. "Nu merk je dat hij de lijnen uitzet bij Feyenoord. Hij is degene die het meest aan de bal komt en van daaruit ook iets goed doet. Hij is elke keer betrokken bij een situatie waar gevaar uit komt. Hij is constant in beweging en kan de juiste oplossing vinden. Feyenoord speelde verder uitstekend en Kökçü is degene die eigenlijk de richting geeft van het spel van Feyenoord. Hij neemt ook zijn verantwoordelijkheden."

Ook heeft Been aandacht voor Jahanbakhsh, die dus de 2-0 binnenschoot. De Iraniër had enig fortuin dat Okoye al uitgegleden was en daardoor niet kon reageren op het lage schot in de hoek. "Hij heeft zijn dreiging en is weer gevaarlijk", vindt Been. "Elke keer als hij de bal krijgt heeft hij een goed oog voor zijn medespelers. Het bevalt me wel. Je hebt tegen zo'n systeem spelers nodig aan de zijkant die een tegen een kunnen spelen en daar het voordeel uit kunnen halen."