Mike Verweij kraakt ‘wonderdokter’: ‘Wat moet je met deze spelers?’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 23:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:51

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn niet onder de indruk van de prestaties van Roger Schmidt in zijn anderhalf jaar bij PSV. Ondanks dat de vertrekkende trainer 'de hele club naar zijn hand heeft mogen zetten', oordelen de journalisten in de podcast Kick-Off van De Telegraaf dat Schmidt weinig aan PSV heeft toegevoegd sinds zijn komst. Verweij kraakt vooral zijn invloed op het transferbeleid van de afgelopen jaren, waar volgens hem weinig aanwinsten uit naar voren zijn gekomen.

Driessen steekt van wal door te noemen dat PSV onder Schmidt niet dichterbij aartsrivaal Ajax is gekomen. "Die twee clubs kunnen elkaar naar grote hoogten sturen. Maar dat is de afgelopen tweeënhalf jaar faliekant mislukt. Ik vind niet dat PSV veel dichter bij Ajax is gekomen. Onder Mark van Bommel lukte dat wel, en toen zat Ajax ook nog op een hoger niveau met Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Hakim Ziyech en consorten. Dus ja, ik vind wel dat Schmidt gefaald heeft. Dat verwachtte je niet want er waren wel beloftes gemaakt. 'Nu gaan we een Wündertrainer binnenhalen, die gaat het Nederlands voetbal op zijn kop zetten'. Daar is niets van terechtgekomen."

"Hij heeft niks aan PSV toegevoegd", concludeert Driessen. Verweij corrigeert zijn collega. "Dat zeg jij, maar Schmidt heeft Mario Götze, Philipp Max, Philipp Mwene, Eran Zahavi, Joël Drommel, Ibrahim Sangaré en André Ramalho aan PSV toegevoegd. In feite heeft PSV gewoon de sleutel van de club in zijn handen gelegd. En nu hij weggaat: Wat moet je met deze spelers? Met Sangaré en Ramalho kun je wel wat, en misschien Max, maar de rest... zijn dat nou toevoegingen waar een volgende trainer ook mee aan de slag wil?"

Ook de komst van Götze eind 2020, die destijds door een groot aantal media als 'enorme stunt' werd bestempeld, kan Verweij niet bekoren. "Dat vond ik niet zo goed van Schmidt." "Hopelijk zijn we nu af van dat eeuwige gezeur van dat het Duitse voetbal zo geweldig is", wenst Driessen ten slotte. Schmidt won sinds zijn komst naar Eindhoven vooralsnog alleen de Johan Cruijff Schaal. Daar kan de oefenmeester voor zijn vertrek komende zomer nog drie prijzen aan toevoegen: PSV is nog altijd in de race om het landskampioenschap, de TOTO KNVB Beker en de Conference League.