Athletic Club krijgt wat het verdient en kegelt Real Madrid uit Copa del Rey

Donderdag, 3 februari 2022 om 23:27 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:11

Athletic Club heeft donderdagavond ten koste van Real Madrid de halve finale van de Copa del Rey bereikt. In een zinderend San Mamés Barria had de Koninklijke het negentig minuten lang lastig tegen de Basken, die in de slotminuten genadeloos toesloegen: 1-0. Daarmee werd een verlenging voorkomen. Álex Beringuer was degene die de elf van Real Madrid in rouw dompelde.

Athletic is met 23 eindzeges in de Copa del Rey de meest succesvolle club na Barcelona (31 titels), terwijl Real met 19 titels op de derde plek staat. Beide kwartfinalisten bleken vastberaden om zich een weg te banen richting de halve finale. Het al even energieke publiek zag Dani García na negen minuten bijna de eerste klap uitdelen, maar Thibaut Courtois was alert. Real veinsde vervolgens dominantie te door het vele balbezit, alleen creëerde Athletic de kansen.

Vlak voor tijd flikken ze het toch nog. Athletic Club komt via Alex Berenguer op een 1-0 voorsprong en lijkt Real Madrid uit de Copa del Rey te schieten.

Aanvoerder Iker Muniain zag zo tot tweemaal toe zijn slalom door de Madrileense defensie in een deceptie eindigen. Real stelde daar op zijn beurt weinig tegenover. De kaarten leken geschud in het voordeel van de thuisploeg, tot Nico Williams een minuut voor rust lelijk zijn knie verdraaide en van het veld moest. Athletic liet zich niet uit het veld slaan door het incident, en ging na de pauze rustig verder waar het gebleven was.

Na een uur had Carlo Ancelotti er schoon genoeg van, en bracht Isco voor de tegenvallende Vinícius Júnior (die twee dagen geleden in Brazilië nog een uur tegen Paraguay had gespeeld). Het mocht niet baten. Athletic bleef aanzetten; Real mocht van geluk spreken dat Muniain in de 65ste minuut net te laat was om een afvallende bal op te pikken. Met nog vijftien minuten op de klok begon de ploeg van Marcelino echter op te raken. Voor het eerst in de tweede helft moest Julen Agirrezabala in actie komen na een inzet van Casemiro en Real leek bloed te ruiken. Beringuer voorkwam in minuut 89 dat er een verlenging aan te pas moest komen. De vleugelspeler pikte de bal op langs de rand van het zestienmetergebied en schoot met een listige stuit langs Courtois.