Man United wist Greenwood uit bestaan: ruime compensatieregeling voor fans

Donderdag, 3 februari 2022 om 13:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:53

Manchester United wil zo min mogelijk nog geassocieerd worden met Mason Greenwood. De Engelse grootmacht heeft de twintigjarige vleugelspits verwijderd van alle merchandise rond het stadion en op de clubwebsite. Supporters die een wedstrijdshirt met de naam van Greenwood achterop hebben, kunnen het tricot gratis omruilen voor een variant met een naam naar keuze, zo meldt een woordvoerder van de club. Zolang het onderzoek loopt is Greenwood niet meer welkom bij United, zo werd zondag al bekend.

Greenwood werd zondag opgepakt op verdenking van verkrachting, mishandeling, aanranding en het uiten van doodsbedreigingen jegens zijn vriendin Harriet Robson. De aanvaller van United kwam woensdag op borgtocht vrij en heeft zich sindsdien teruggetrokken in zijn 'mansion' in het graafschap Chesire, vlakbij Manchester, zo weet de Daily Mail. Twee privébewakers beschermen nu zijn huis en er zijn nieuwe beveiligingscamera's geplaatst.

Nike heeft zijn sponsordeal met Greenwood voorlopig opgeschort en de Engels international is afgelopen dagen ook weggehaald uit FIFA 22. Ook binnen de selectie van Manchester United leidt de zaak tot onrust: de spelers zijn geschokt door de verwerpelijke beelden en audio die zondag naar buiten kwamen. Cristiano Ronaldo, Paul Pogba en David de Gea behoren tot de spelers van de club die Greenwood niet meer volgen op Instagram.

De zaak kwam aan het rollen toen zondagochtend op het Instagram-account van Greenwoods vriendin Robson beelden en een audiofragment verschenen die wezen op huiselijk geweld. Op de beelden is te zien hoe Robson een wond in haar gezicht heeft opgelopen. Ook waren enkele blauwe plekken op haar lichaam te zien en werd een audiofragment gedeeld waarop zij samen met Greenwood te horen was. De aanvaller dreigde haar te verkrachten. De beelden zijn inmiddels van het account verwijderd.