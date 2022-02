V/d Beek vroeg advies bij bekende van Ajax: ‘Altijd contact mee gehouden’

Dinsdag, 1 februari 2022 om 20:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:57

Donny van de Beek heeft advies bij John Heitinga ingewonnen rondom zijn winterse overstap naar Everton. De huidige oefenmeester van Jong Ajax, die tussen 2009 en 2014 uitkwam voor the Toffees, speelde samen met Van de Beek in Amsterdam in het seizoen 2015/16 en heeft altijd contact met de middenvelder onderhouden. Van de Beek vertelt aan Everton TV dat de lovende woorden van Heitinga een belangrijke rol gespeeld hebben bij de keuze voor zijn nieuwe club.

Heitinga keerde na omzwervingen bij Atlético Madrid, Everton, Fulham en Hertha BSC in de zomer van 2015 terug bij zijn oude club Ajax om zijn spelerscarrière af te sluiten. Het seizoen dat volgde was het seizoen waarop Van de Beek zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers maakte. "We speelden samen en daarna werd John coach", blikt de kersverse Toffee terug. "We hebben altijd contact gehouden, en voordat ik hier tekende sprak ik met hem over de club. Hij was erg positief."

Van de Beek, die deze winterstop ook naar Crystal Palace kon, kreeg vooral goede verhalen te horen over het publiek van Everton. "John zei dat de fans vol emotie zitten en altijd achter het team blijven staan. Hij was dol op het stadion en de atmosfeer." Van de Beek denkt dat dergelijke steun hem dan ook zal helpen om naar zijn best mogelijke vorm terug te keren: "Als voetballer wil je altijd in volle stadions spelen. In Engeland, met de beste competitie en de beste fans ter wereld, wil je dat al helemaal ervaren."

Ook de recente komst van manager Frank Lampard was een sterke motivator voor de keuze van de negentienvoudig Oranje-international. Van de Beek ziet zichzelf terug in de oud-middenvelder en verwacht daardoor veel van zijn nieuwe trainer op te steken. "De manager stond op een soortgelijke positie als ik. Hij was een middenvelder die een hoop scoorde. Natuurlijk denk ik dat hij me beter kan maken, dus verwacht ik op de goede plek te zitten." Van de Beek kan aankomende dinsdag zijn debuut maken voor Everton, uit bij Newcastle United in de competitie. Everton treedt komende zaterdag in FA Cup-verband al aan tegen Brentford, alleen is Van de Beek niet speelgerechtigd. De huurling van Manchester United maakte eerder dit seizoen al minuten voor de club waar hij langdurig onder contract staat.