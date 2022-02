Everton gaat ver voor concurrent Van de Beek en betaalt absolute hoofdprijs

Dinsdag, 1 februari 2022 om 06:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:03

Everton heeft zich kort voor het verstrijken van de transferwindow versterkt met Dele Alli. De middenvelder wordt overgenomen van Tottenham Hotspur en tekent op Goodison Park een contract voor tweeënhalf jaar, tot medio 2024. Alli genoot bij the Spurs niet het vertrouwen van Antonio Conte en zag een transfer als enige uitweg. Engelse media maken melding van een bedrag van rond de vijftig miljoen euro, inclusief bonussen. Alli had bij Tottenham nog een contract tot medio 2024.

“Ik ben verheugd dat ik heb getekend voor Everton, een enorme club met een geweldige fanbase en geschiedenis", laat Alli weten op de clubsite. “Ik sta te popelen om aan de slag te gaan en kan niet wachten op mijn eerste wedstrijd in een Everton-shirt. Ik kijk er naar uit om een bijdrage te leveren aan het team en samen te werken met Lampard." Alli stond hoog op het verlanglijstje van Frank Lampard, die maandag officieel werd gepresenteerd als de opvolger van de ontslagen Rafael Benítez en er persoonlijk op aandrong om de middenvelder naar Liverpool te halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Alli kwam dit seizoen weinig aan spelen toe bij Tottenham. Tot dusver kwam de middenvelder tot achttien wedstrijden, waarvan dertien als basisspeler. Conte doet - overigens net als voorganger Nuno Espírito Santo - over het algemeen geen beroep op Alli in zijn basiself. Daardoor mocht de middenvelder deze maand uitkijken naar een nieuwe club. Ook Newcastle United werd genoemd als gegadigde, maar Everton trekt dus aan het langste eind. In totaal kwam de Engels international in 269 wedstrijden 67 keer tot scoren namens Tottenham.

De komst van Alli betekent slecht nieuws voor Van de Beek, die eerder op de dag op huurbasis werd overgenomen van Manchester United. Van de Beek krijgt er met Alli een geduchte concurrent bij op het middenveld. Alli kan mogelijk volgende week dinsdag zijn Premier League-debuut maken namens Everton in de uitwedstrijd tegen Newcastle United. De middenvelder maakte zijn debuut bij MK Dons, waar hij als elfjarige terechtkwam. In 2019 had hij bij Tottenham een belangrijk aandeel in het bereiken van de Champions League-finale.